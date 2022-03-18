Gündem Bakan Soyludan Emniyet Yönetmeliği ile ilgili açıklama 2024 yılında başlayacak
POLİTİKA

Bakan Soylu'dan 'Emniyet Yönetmeliği' ile ilgili açıklama: 2024 yılında başlayacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emniyet personelinin atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde yapılan değişiklikle ilgili "Birçok olumlu düzenlemeyle polisimizin şark süresini indiren, bölge düzenlemesini 2024'te başlatacak yönetmelik" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Soyludan Emniyet Yönetmeliği ile ilgili açıklama: 2024 yılında başlayacak
​İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, emniyet hizmetleri sınıfında görevli personellerin atama ve yer değiştirme yönetmeliğinde yapılan değişiklikle ilgili açıklama yaptı.

Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Birçok olumlu düzenlemeyle polisimizin şark süresini indiren, bölge düzenlemesini 2024'te başlatacak yönetmelik için Kılıçdaroğlu; ilgili büyükelçiye! onaylatarak tweet atmış. Ortağın HDPKK yönetmelik mahiridir, belediyelerinize verdiği örgüt mensupları gibi. Geliyor gelmekte olan" ifadelerini kaydetti.

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