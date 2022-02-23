Bakan Soylu'dan 'Gülistan Doku' açıklaması

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun 5 Ocak 2020 tarihinden beri kaybolmasının ardından milletçe büyük bir üzüntü yaşanmış ve hem ailesinin acısını paylaşmak, kendilerine destek olmak hem de sorumluluğumuzun gereğini yerine getirmek üzere devletin tüm imkanlarıyla ve samimiyetle ciddi bir gayret ortaya koyulmuştur.





Gülistan Doku’nun kaybolmasının ardından,

2️⃣6️⃣1️⃣ gün süren arama kurtarma çalışmalarına;

9️⃣7️⃣ su altı ve su üstü kurtarma ekibi,

5️⃣4️⃣5️⃣ personel,

1️⃣0️⃣1️⃣ araç,

4️⃣5️⃣ bot,

1️⃣4️⃣ row,

6️⃣ drone,

7️⃣ sonar,

3️⃣ köpekli arama ekibi katıldı ⬇️ pic.twitter.com/KzvymupMMt REKLAM February 23, 2022

Bu samimi çabaya rağmen; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Meral Akşener'in ve terör örgütünün siyasi uzantılarının da dün ve bugünkü grup toplantılarında yaptıkları gerçeklikten ve hakkaniyetten uzak değerlendirmeler, ölüm üzerinden yaptıkları istismar, siyasi rant adına siyaset sorumluluğundan ve insani değerlerden ne denli uzaklaşıldığının; ilgili tüm birimleriyle yapılması gereken ne varsa yapan devletimize karşı bitmeyen bir öç alma duygusunun, açık bir tezahürüdür.

GÜNDEM Gülistan Doku'nun ailesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Gülistan Doku'nun kaybolması olayı ile ilgili olarak ilk andan itibaren Emniyet Genel Müdürlüğü'nden bir İstihbarat Şube Müdürü başkanlığında, KOM, İstihbarat ve Siber Suçlar birimlerinden uzmanlardan oluşan ortak bir ekip oluşturulmuştur. Bu ekip Tunceli'ye gönderilmiş ve eldeki tüm delil ve bulgular, Il Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle koordineli şekilde sahada titizlikle takip edilmiştir. Kayıp ihbarının alındığı ilk andan itibaren, 5 Ocak 2020 tarihinde Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından arama çalışmalarına başlanmış, Tunceli ilindeki tüm giriş çıkış noktalarındaki MOBESE kameraları ve 863 araç geçişine ait PTS kayıtları taranmıştır. Soruşturma boyunca bilgi sahibi 219 kişi, 2 müşteki ve 1 şüpheli ile görüşme yapılmış, araç kameraları ve HTS kayıtları dahil eldeki bütün alternatifler titizlikle incelenmiştir.

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BARAJ GÖLÜ 2 KEZ BOŞALTILDI, ÇALIŞMALAR 261 GÜN SÜRDÜ

5 Ocak 2020 tarihinden itibaren yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde; Gülistan Doku'nun en son olarak Uzunçayır Baraj Gölü üzerinde bulunan Sarı Saltuk Viyadüğü (Dinar Köprüsü) üzerinde görüldüğü, görgü tanıklarının beyanı ve araç kamerası görüntüsü ile tespit edilmiştir. Telefon sinyalinin köprü üzerinde kesildiğinin tespit edilmesi üzerine, sualtı ve suüstü arama çalışmaları, Tunceli Il Afet ve Acil Durum Müdürlüğümüz koordinesinde hızlıca başlatılmıştır. Arama çalışmaları kapsamında Uzunçayır Baraj Gölü birisi yarım, birisi tam seviye olmak üzere iki kez boşaltılmış, su seviyesinin teknik olarak mümkün olan minimum seviyesine kadar indirilmesi sağlanmıştır. Tüm bu çalışmalar, toplamda 261 gün sürmüştür.

Bütün bunların yanı sıra; Sarı Saltuk Viyadüğü (Dinar Köprüsü) civarı ile 1 km. üstü ve 1 km. baraj bendine doğru sualtı ve suüstü arama faaliyetleri icra edilmiş, baraj gölü botlarla günlük olarak taranmıştır, 15 Ekim 2020 tarihinde Uzunçayır Baraj Gölü'nden başlatılan ikinci tarama; Öğretmenevi'nden Uzunçayır Baraj bendine kadar row ve dalgıçlarla su altı araması şeklinde yapılmıştır.

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Gülistan Doku'nun, 261 gün süren söz konusu arama çalışmalarına; 97 sualtı ve suüstü kurtarma ekibi, 545 personel, 101 araç, 45 bot, 14 row, 6 drone, 7 sonar, 3 köpekli arama ekibi katılmıştır.

GÜNDEM Gülistan Doku’nun kayboluşunun üzerinden 2 yıl geçti halen iz yok

DOKU'NUN AİLESİNİN YAPILAN ÇALIŞMALARLA ALAKALI BİLGİLENDİRİLMEDİĞİNE DAİR AÇIKLAMALAR TAMAMEN YALAN

Gülistan Doku'nun ailesinin yapılan çalışmalarla alakalı bilgilendirilmediğine dair yapılan açıklamalar da tamamen yalandır. Bu elim hadise, ilk anından bugüne kadar her aşamasında bizzat Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın takibinde olmuştur. Kendileri aile ile hem telefonla hem de Elazığ ziyareti sırasında bizzat yüz yüze görüşmüştür. Ayrıca Sayın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanınız ve Içişleri Bakanı olarak bizzat kendim, Elazığ'da, Ankara'da ve Tunceli'de aile ile defalarca görüşme gerçekleştirdik ve her süreçte bilgilendirdik. Ayrıca; Valilerimiz, arama kurtarma birimlerimiz, arama çalışmalarının her safhasında; yine konuyla ilgili kurulan özel ekibimiz, yürütülen çalışmanın bir çok bölümünde, aileyi sık sık bilgilendirmiştir. Bizatihi aile üyeleri, arama kurtarma çalışmalarını ve tüm detayları, olay yerinde de takip etmiştir.

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İçişleri Bakanlığı olarak, arama ve kurtarma faaliyetleri için ayrı bir eğitim, ayrı bir yapılanma ve ayrı bir kapasite ayırmış bulunmaktayız. Burada herhangi bir zafiyet söz konusu değildir. Son yıllarda üst üste yaşadığımız afetlerde de benzer arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Rize'deki sel afetinde kaybolan 2 vatandaşımız için 65 gün; Giresun'da 4 kayıp vatandaşımız için 76 gün; Kastamonu sel afetinde kayıp 8 vatandaşımız için 100 gün; Sinop-Ayancık sel afetinde kayıp 6 vatandaşımız için 100 gün; Balıkesir-Manyas Gölü'ndeki kayıp vatandaşımız için 34 gün süren arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

GÜNDEM Gülistan Doku'nun iki gün art arda alıkonulduğu ortaya çıktı

HAKSIZLIKTIR, VİCDANSIZLIKTIR

Devlet olarak görev ve sorumluluğumuzun farkındayız ve buna ait bir gayret ortaya koyuyoruz. Ancak muhalefetin de bir görevi var. Bu görev, elbette ki sorumsuzca iftira atmak ve her meseleyi devlete, iktidara kara çalma vesilesi olarak görmek değildir. Bu açık bir haksızlıktır, vicdansızlıktır ve bu konuda gayret gösteren, günlerce suda arama yapan, sahada bu konuyu takip eden personelimizin hakkına girmektir. Bir kayıp olayını, tam da terör örgütünün ve uzantısı olan siyasi partinin stratejisine uygun şekilde siyasi sahaya çekmeye çalışmak, eli direğe bağlanıp öldürülen masumlara, bombalı eylemlerde şehit olan bebeklere bir çift kelamı olmayanların çukurluğudur, "işine gelen ölümlerden" beslenmektir.

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İftirayı ve "yalan"ı sistematik hale getirmiş, rahatça iftira atabilsin diye kendisi için "ajanslar" kurulmuş bir "siyasi"den ve yıllardır siyasi sahada terör örgütünün sözcülüğünü yapanlardan "etik davranma" ve "hakkaniyet" erdemlerini beklemenin gerçekçi olmadığını elbette ki biliyoruz. Ancak, Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi, Meral Akşener'in de İYİ Parti'yi, terörün örgütünün partisinin iftirasına payanda yapmaları, bulundukları kürsüleri de istismar ederek iftirayı ve yalanı kamusallaştırmaları, bunun için ayırt etmeksizin masum insanların acılarını istismar etmeleri, dekorasyonu terör örgütüne ait olan hafıza odalarında kaybolmaları, Türk siyaseti açısından kaygı verici bir görüntüdür."

"İFTİRA VE YALANIN KAMUSALLAŞTIRIŞMASI TÜRK SİYASETİ AÇISINDAN KAYGI VERİCİ"

Uzun açıklamasının ardından bir paylaşım daha yapan Bakan Soylu, "İftira ve yalanı sistematik hale getirmiş; iftira atmak için 'ajanslar' kurulmuş 'siyasetçi'ler ve yıllardır siyasi sahada örgüt sözcülüğü yapanlardan etik davranış ve hakkaniyet beklemiyoruz. Ancak iftira ve yalanın kamusallaştırılması Türk Siyaseti açısından kaygı vericidir" ifadelerini kullandı.

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Gülistan Doku kimdir?

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku, 5 Ocak ortadan kayboldu. Doku'nun ailesi kızlarından haber alamayınca durumu 6 Ocak'ta Tunceli İl Emniyet Müdürlüğüne bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri Doku'nun bulunması için arkadaşlarının bilgisine başvurdu. Arama çalışması başlatan ekipler, Doku'yu bulmak için kent genelindeki MOBESE kayıtlarını incelemeye aldı.

7 Ocak'ta Gülistan Doku'nun bulunması için başlatılan çalışmalar genişletildi. Arama çalışmalarının 7 Ocak'taki bölümüne Tunceli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerinin yanı sıra bu kurumun talebi üzerine Elazığ'dan kente gelen İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıçlardan oluşan "kurbağa adam" ekibi ve Munzur Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) gönüllülerinden oluşan 70 kişilik ekip katıldı. Bu çerçevede kentin Aktuluk Mahallesi ile Atatürk Mahallesi arasındaki Uzunçayır Baraj Gölü'nün 5 kilometrelik kesiminde havadan drone'la sudan da dalgıçlarla aramalar yapıldı. Ayrıca baraj gölüne su sağlayan Dinar Deresi bölgesinde yine ekipler ve gönüllülerce aramalar gerçekleştirildi. Aramalarda Doku'ya ait bir ize rastlanmadı.

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8 Ocak'ta çalışmalara, 60 kişi katıldı. Çalışmalarını Uzunçayır Baraj Gölü ve Dinar Deresi çevresinde yoğunlaştıran ekiplere, jandarma da drone ve dedektör köpek desteği sağladı.

9 Ocak'ta çalışmalara, 40 kişi katıldı. Uzunçayır Baraj Gölü ve Dinar Deresi çevresinde yoğunlaştırılan çalışmalara, jandarma iki dedektör, Emniyet Müdürlüğü drone ve Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel komutanlıkları personeli de kameralı su altı robotlarıyla destek verdi. Arama çalışmalarının 4. gününde de Doku'ya ait herhangi ize rastlanmadı. Valilik'ten yapılan açıklamada, "4 gündür haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencimiz Gülistan Doku'yu arama çalışmalarımız Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK), jandarmamız, emniyetimiz, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Deniz Kuvvetleri Komutanlığımızın uzman ekipleriyle çalışmalarımız devam etmektedir." denildi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

10 Ocak'ta çalışmalara AFAD görevlilerinin yanı sıra Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar ile Munzur Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği gönüllülerinden oluşan 50 kişi katıldı. Uzunçayır Baraj Gölü ve Dinar Deresi çevresinde yoğunlaştırılan çalışmalara, Deniz Kuvvetleri ile Jandarma Genel komutanlıkları personeli de kameralı su altı robotlarıyla destek verdi. Arama çalışmalarının 5'inci gününde de Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

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11 Ocak'ta arama çalışmalarına, AFAD görevlilerinin yanı sıra Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıçlardan oluşan 30 kişi katıldı. Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı. Valilik çalışmaların titizlikle devam ettiğini bildirdi.

12 Ocak'ta da çalışmalara 30 kişi katıldı. Jandarma ekiplerinin de 2 dedektör köpekle katıldığı arama çalışmalarının 7'inci gününde Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

ÖZEL HAREKAT DA ÇALIŞMALARA KATILDI

13 Ocak'ta arama çalışmalarına AFAD görevlilerinin yanı sıra Elazığ Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıçlar, jandarma su altı arama kurtarma dalgıçları, polis özel harekat timleri ile Munzur Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği (MUDAK) gönüllülerinden oluşan 130 kişi katıldı. 64 özel harekat polisinin yanı sıra jandarma ve polis dedektör köpekleriyle arazide yapılan arama çalışmalarının 8'inci gününde de Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

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