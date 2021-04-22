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ANKARA

Bakan Soylu'dan İstanbul Sözleşmesi mesajı: Yalanlara karşı doğrularla huzurunuzdayız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Sözleşmesi üzerinden iftira siyasetine devam eden CHP'ye tepki gösterdi. Bakan Soylu, "Yalanlara karşı doğrularla huzurunuzdayız. İstanbul Sözleşmesi üzerinden bir yalanı daha utanmadan söylüyorlar. Bunlar arlanmaz yalancıdır" dedi.

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Bakan Soyludan İstanbul Sözleşmesi mesajı: Yalanlara karşı doğrularla huzurunuzdayız
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin İstanbul Sözleşmesi çarpıtmasına sosyal medya hesabı Twitter'dan çok sert yanıt verdi.

Bakan Soylu, "Gizleyemedikleri Polis düşmanlığını ortaya koymak için, güya İstanbul Sözleşmesi'ni bahane edip; şiddete duyarsız kaldığımızı, güvenlik güçlerimizin müracaatları almadığı iftirasını atıyorlar" dedi.

"BUNLAR ARLANMAZ YALANCIDIR"

Bakan Soylu, "Bu apaçık bir yalandır, bunlar da arlanmaz yalancıdır. Biz, onlar gibi yalanlarla değil doğrularla milletimizin karşısındayız. CHP'nin gün yüzü görmemesinin bir sebebi de, yalancıların ağına düşmesidir. Ne diyeyim, kendi düşen ağlamaz" ifadelerini kullandı.

Süleyman Soylu'nun paylaştığı grafik ise şu şekilde:

13 Şubat - 19 Mart 2021 (İstanbul Sözleşmesi Yürürlükteyken) 34 kadın hayatını kaybetti

19 Mart - 22 Nisan 2021 (İstanbul Sözleşmesi Feshedildikten sonra) 25 kadın hayatını kaybetti.

Kadın cinayetlerinin yüzde 26 azalış gösterdiği belirtildi.

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