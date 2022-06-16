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POLİTİKA

Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na HDP çıkışı: Ödünüz patlıyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polise yumruk atan HDP'li vekile tepki gösteremeyen Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi. Bakan Soylu, "Samimiyetsizsiniz. HDPKK incinmesin diye ödünüz patlıyor. Allah ellerine fırsat vermesin" ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soyludan Kılıçdaroğluna HDP çıkışı: Ödünüz patlıyor
Soylu-Kılıçdaroğlu

İçişleri Bakanı Soylu, polise yumruk atan HDP'li vekile tepki gösteremeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Soylu "Kılıçdaroğlu, bebek katili teröristbaşı Apo'nun sözde tecridi için iğrenç sloganlarıyla yürüyen HDPKK vekillerine söz edemeyince, zevahiri kurtarmak için güya, Polise saldırıyı doğru bulmamış. Samimiyetsizsiniz. HDPKK incinmesin diye ödünüz patlıyor. Allah ellerine fırsat vermesin." açıklamalarında bulundu.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, 12 Haziran'da Kadıköy'de "Tecrit siyasetine karşı özgürlüğü savunmak için Gemlik'e yürüyoruz" adı altında yapılan eylemde polis memuru Hakan A'ya yumruk attığı iddia edilen bir vekilinin kimliğinin tespitine yönelik çalışma yapmıştı.

Mağdur Hakan A'ya yumruk atan kişinin DBP vekili Salihe Aydeniz olduğunun belirlenmesinin ardından savcılık, "görevli polis memuruna mukavemet" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

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HDP, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için 'Gemlik Yürüyüşü' adı altında bir organizasyon düzenlendi.

Günler öncesinden çağrı yapan HDP, bugün İstanbul Kadıköy'de toplandı. PKK yandaşları, bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için sloganlar atarken HDP'li bir kişinin polise yumruk attığı anlar da kameralara yansıdı.

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