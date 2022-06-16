Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na HDP çıkışı: Ödünüz patlıyor

İçişleri Bakanı Soylu, polise yumruk atan HDP'li vekile tepki gösteremeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Soylu "Kılıçdaroğlu, bebek katili teröristbaşı Apo'nun sözde tecridi için iğrenç sloganlarıyla yürüyen HDPKK vekillerine söz edemeyince, zevahiri kurtarmak için güya, Polise saldırıyı doğru bulmamış. Samimiyetsizsiniz. HDPKK incinmesin diye ödünüz patlıyor. Allah ellerine fırsat vermesin." açıklamalarında bulundu.
Kılıçdaroğlu,
Bebek katili teröristbaşı Apo’nun sözde tecridi için iğrenç sloganlarıyla yürüyen HDPKK vekillerine söz edemeyince, zevahiri kurtarmak için güya, Polise saldırıyı doğru bulmamış
Samimiyetsizsiniz.
HDPKK incinmesin diye ödünüz patlıyor
Allah ellerine fırsat vermesin
Kılıçdaroğlu,
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, 12 Haziran'da Kadıköy'de "Tecrit siyasetine karşı özgürlüğü savunmak için Gemlik'e yürüyoruz" adı altında yapılan eylemde polis memuru Hakan A'ya yumruk attığı iddia edilen bir vekilinin kimliğinin tespitine yönelik çalışma yapmıştı.
Mağdur Hakan A'ya yumruk atan kişinin DBP vekili Salihe Aydeniz olduğunun belirlenmesinin ardından savcılık, "görevli polis memuruna mukavemet" suçundan soruşturma başlatılmıştı.