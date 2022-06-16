Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na HDP çıkışı: Ödünüz patlıyor

İçişleri Bakanı Soylu, polise yumruk atan HDP'li vekile tepki gösteremeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Soylu "Kılıçdaroğlu, bebek katili teröristbaşı Apo'nun sözde tecridi için iğrenç sloganlarıyla yürüyen HDPKK vekillerine söz edemeyince, zevahiri kurtarmak için güya, Polise saldırıyı doğru bulmamış. Samimiyetsizsiniz. HDPKK incinmesin diye ödünüz patlıyor. Allah ellerine fırsat vermesin." açıklamalarında bulundu.

Kılıçdaroğlu,

Bebek katili teröristbaşı Apo’nun sözde tecridi için iğrenç sloganlarıyla yürüyen HDPKK vekillerine söz edemeyince, zevahiri kurtarmak için güya, Polise saldırıyı doğru bulmamış



Samimiyetsizsiniz.

HDPKK incinmesin diye ödünüz patlıyor

Allah ellerine fırsat vermesin REKLAM June 16, 2022

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, 12 Haziran'da Kadıköy'de "Tecrit siyasetine karşı özgürlüğü savunmak için Gemlik'e yürüyoruz" adı altında yapılan eylemde polis memuru Hakan A'ya yumruk attığı iddia edilen bir vekilinin kimliğinin tespitine yönelik çalışma yapmıştı.

Mağdur Hakan A'ya yumruk atan kişinin DBP vekili Salihe Aydeniz olduğunun belirlenmesinin ardından savcılık, "görevli polis memuruna mukavemet" suçundan soruşturma başlatılmıştı.

OYNAT 00:33 Kadıköy'de teröristbaşı Öcalan lehine sloganlar atıldı: Bir HDP'li kargaşada polisin yüzüne yumruk attı HDP, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için 'Gemlik Yürüyüşü' adı altında bir organizasyon düzenlendi.



Günler öncesinden çağrı yapan HDP, bugün İstanbul Kadıköy'de toplandı. PKK yandaşları, bebek katili Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için sloganlar atarken HDP'li bir kişinin polise yumruk attığı anlar da kameralara yansıdı. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Polise yumruk atmıştı! DBP'li Salihe Aydeniz için hazırlanan fezleke Ankara'ya gönderildi