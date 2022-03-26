Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na: Öyle HDP'nin kalabalıklarıyla Doğu ve Güneydoğu'da gezmek olmaz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz haftalarda Diyarbakır'a giderek çeşitli temaslarda bulundu. HDP temsilcileri ve Selahattin Demirtaş'ın babasıyla da görüşen Kılıçdaroğlu'na, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tepki gösterdi.

GÜNDEM Kılıçdaroğlu HDP'li Demirtaş'ın babasıyla görüştü

"HDP'NİN KALABALIKLARIYLA GEZMEK OLMAZ"

Van'da partisinin 'İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuya ilişkin konuşan Bakan Soylu, "Öyle HDP'nin kalabalıklarıyla gelip de Doğu ve Güneydoğu'da gezmek olmaz, milletle gezmek olur. Tayyip Erdoğan olmasaydı Sivas'tan öteye geçemiyordu. Huzur geldi. Adam teşekkür eder." ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN OLMASA SİVAS'TAN ÖTEYE GİDEMİYORDUN"

"Bu ülkeyi terör vasiyetinde boğmak isteyenlere, bu ülkeyi parlamenter sistem içerisinde boğmak isteyenlere, bu ülkeyi darbe vesayeti içerisinde boğmak isteyenlere karşı korkmadınız" diyen Bakan Soylu, şöyle devam etti:

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"Kim ne söylerse söylesin o Ayasofya’nın minaresini biliyor musun, onun dik olduğu kadar başınız dik olsun. Daha yapacağımız çok işimiz var. Kılıçdaroğlu sana söylüyorum. Öyle HDP’nin kalabalıklarıyla gelip de Doğu ve Güneydoğu’da gezmek olmaz, milletle gezmek olur. Tayyip Erdoğan olmasaydı Sivas’tan öteye geçemiyordu. Huzur geldi, kardeşlik geldi, şimdi Türkiye’nin her tarafına rahat rahat gidebiliyor. Adam teşekkür eder. Adam der ki Allah razı olsun AK Parti’den, Tayyip Erdoğan’dan. Türkiye’ye huzur getirdi, birlik getirdi, beraberlik getirdi. 2023’te bir aday olsa da Tayyip Erdoğan onun çarıklarını bir tespit etse. Ben merak ediyorum, acaba ondan sonra genel başkanlığa devam eder mi? Eder, çünkü öyle bir yüzü var ki yeniliyor yeniliyor, yenilmeye doymuyor."

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