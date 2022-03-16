Bakan Soylu'dan Kılıçdaroğlu'nun 'uyuşturucu baronları' iddiasına tokat gibi cevap: Yalancılık hastalığıyla uğraşıyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “baronlara” ve “Uyuşturucu satıcılarına” operasyon yapılmadığına ilişkin iddialarına yanıt verdi.

'Tarihin en kararlı mücadelesi'

Bakan Soylu, “Çocukken büyüklerimiz bize, yalandan ve haramdan uzak durun derdi. İkisi de insanı tüketir ayrıca unutkanlığı da beraberinde getirir... Bir taraftan zehir tacirlerine yönelik mücadele sürdürürken; bir taraftan da Kılıçdaroğlu'nun patolojik mitomani hastalığı ile uğraşıyoruz. Çocukluğumuzdaki tembihleri Kılıçdaroğlu'nda görüyoruz: Haram, yalan, tükeniş, unutkanlık...İş birliği yaptığın büyükelçilerin ülkeleri, devletleri adına gençlerine eroin şırıngası dağıtırken, 'uyuşturucu shop'ları açarken biz, devletimizin tüm kurumlarıyla tarihin en kararlı ve en büyük mücadelesini gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Çocukken büyüklerimiz bize, yalandan ve haramdan uzak durun derdi.

İkisi de insanı tüketir ayrıca unutkanlığı da beraberinde getirir...



Bir taraftan zehir tacirlerine yönelik mücadele sürdürürken; bir taraftan da Kılıçdaroğlu'nun patolojik mitomani hastalığı ile uğraşıyoruz ⬇️ pic.twitter.com/vJ4U7KZo3x REKLAM March 16, 2022

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