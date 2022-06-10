Bakan Soylu'dan kritik Kandil açıklaması: Ay yıldızlı bayrağı oraya takmak bizim boynumuzun borcu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çanakkale Jandarma Eğitim Merkez Komutanlığında, Yedek Subay Temel Eğitim Mezuniyet Töreni'nde kritik açıklamalarda bulundu.

'ESKİDEN KİRLİ DE OLSA TEZGAHLARINA HAKİMDİLER AMA ARTIK ÖYLE DEĞİL'

Bakan Soylu'nun açıklamalarından öne çıkanlar...

Bu sefer bir değişiklik yapmak istedim, sonda söyleyeceğimi başta söylemek istedim. Siz bu millete çok lazımsınız, her zamankinden çok daha çok lazımsınız. Sizler bu ülkenin evlatları, polisi, jandarması, Mehmetçiğisiniz. Bu dünyanın küresel efendileri verdiği hiçbir sözü tutmadılar, tarif ettikleri hiçbir hayale bizi götürmediler. Göçmen botlarını kurşunladılar, PKK'dan DEAŞ'a kadar desteklemedikleri terör örgütü kalmadı. Bize yıllarca demokrasi verdiler, darbe tezgahlamadıkları ülke kalmadı. Irkçılık yapmadıkları millet kalmadı. İnsanlık adına dünyaya ne söyledilerse yalan çıktı. Eskiden kirli de olsa tezgahlarına hakimdiler ama artık öyle değil.

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DÜNYA ABD: Türkiye'nin Suriye'ye operasyonundan endişeliyiz

'BİZ GÜÇLÜ OLMAK ZORUNDAYIZ'

Batı medeniyeti bugün mızıkçı çocuklar gibi huzur bozmaktan başka bir şey düşünmüyor, bir şey yapmıyor ve yapamıyorlar. Biz güçlü olmak zorundayız, biz ayakta kalmak zorundayız. Ahlakımızla, aile yapımızla, çalışkanlığımızla, inancımızla hep birlikte ayakta kalmalıyız. Bu ülkenin kendi savunma sanayi ürünlerini üretmeye başlaması... Bugün yerlilik oranlarımız 80'lere dayandı. Şimdi yeni bir harekatın hazırlığını yapıyoruz. Dünyadaki batılı ülkeler bize ambargo uyguladılar, bizim mühendislerimizi hesap etmediler. Mühimmatlarımızın bittiği haberi gelmeden, batının ürettiklerinden daha iyisini üretip Afrin'de mücadele eden kahramanlarımıza yetiştiren Türk mühendislerimizdir. Bizi kimseye muhtaç etmediler.

OYNAT 01:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni sınır ötesi operasyon sinyali: MGK toplantısında kararlarımızı alacağız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin güney sınırında güvenli bölge oluşturmak maksadıyla gerçekleştirdiği sınır ötesi askeri harekatlara bir yenisinin daha ekleneceğini duyurdu. 'Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, istihbaratımız, emniyet güçlerimiz hazırlıklarını tamamlar tamamlamaz bu operasyonlar inşallah başlayacaktır.' diyen Erdoğan, perşembe günü yapılacak Milli Güvenlik Kurulunda (MGK) kararın alınacağını ifade etti. BiP'te paylaş

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GÜNDEM Biz hazırız: Suriye Milli Ordusu harekat için son hazırlıklarını yapıyor

'CUMHURBAŞKANIMIZ TALİMATI VERDİ HAZIRLIKLAR YAPIYORUZ'

Terör koridoruna asla müsaade etmeyeceklerini söyleyen Bakan Soylu şunları ifade etti: Olay sonrasını beklemiyoruz, bu hain terör örgütünün son teröristi etkisiz hale getirilinceye kadar operasyon halindeyiz. Durmak yok, nefes almak yok, nefes aldırmak yok. Bir yandan ikna timleri oluşturduk. Sayın Cumhurbaşkanımız talimatı verdi hazırlıklar yapıyoruz. Münbiç'te, Tel Rıfat'ta 29 Ekim 2023'ü yaşamadan Kandil'i temizleyip ay yıldızlı bayrağı oraya takmak bizim boynumuzun borcudur, borcudur, borcudur.

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'BU AZİZ MİLLET SİZE EMANETTİR'

Jandarma bünyesinde alacağınız görev ne olursa olsun, bu aziz millet size emanettir. Memleketimizin her yanına gideceksiniz. Hukuk ve vicdandan ayrılmayın. Hukukun ve vicdanın yanlış dediğine sakın evet demeyin.

Kendinizi daima hazır hissetmelisiniz. Koruyucunuz Allah'tır. Göreve giderken Ayetel Kürsi'yle çıkın. Giydiğiniz üniformayla dosta güven, düşmana korku salan bir teşkilatsınız.