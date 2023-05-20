Bakan Soylu'dan manidar paylaşım: Kaftancıoğlu'nu ve bay bay Kemal'i Ayasofya'ya cuma namazına bekliyoruz

HDP ve Kandil destekli Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin ikinci turu için 'milliyetçilik' maskesini takınırken, geçmişte de birçok kez mütedeyyin kesimin oyunu alabilmek adına takiyeye soyundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CHP'nin ve Kılıçdaroğlu'nun bu maskesine atıfta bulundu.









"Ayasofya'ya cumaya gittim geleceğim" başlığıyla yaptığı paylaşımda katıldığı bir mitingdeki anlarına yer veren Soylu, "Kaftancıoğlu'nu ve bay bay Kemal'i Allah nasip ederse Ayasofya'ya cuma namazına bekliyoruz. Oraya kadar geldiler" dedi.



