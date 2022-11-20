Bakan Soylu'dan MHP'ye başsağlığı

Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanı Murat Öner evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden Öner için taziye mesajı yayınlayarak MHP'ye başsağlığı diledi.
"Makamı âlî olsun"
Bakan Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı;
"Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanı Murat Öner Beyefendiye Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Milliyetçi Hareket Partisi camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âlî olsun inşallah."
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanı Murat Öner Beyefendiye Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Milliyetçi Hareket Partisi camiasına başsağlığı diliyorum.
Mekanı cennet, makamı âlî olsun inşallah.
Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanı Murat Öner Beyefendiye Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Milliyetçi Hareket Partisi camiasına başsağlığı diliyorum.