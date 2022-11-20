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POLİTİKA

Bakan Soylu'dan MHP'ye başsağlığı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hayatını kaybeden MHP Manisa İl Başkanı Murat Öner için sosyal medya hesabı üzerinden taziye mesajı yayınladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Soyludan MHPye başsağlığı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanı Murat Öner evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabı üzerinden Öner için taziye mesajı yayınlayarak MHP'ye başsağlığı diledi.

"Makamı âlî olsun"

Bakan Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı;

"Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanı Murat Öner Beyefendiye Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Milliyetçi Hareket Partisi camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âlî olsun inşallah."

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