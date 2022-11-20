Bakan Soylu'dan MHP'ye başsağlığı

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AK Parti'den Pençe Kılıç açıklaması: Bedel ödetmeye devam ediyoruz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medyadan yaptığı açıklamada TSK'nın Irak ve Suriye'nin kuzeyine başlattığı hava harekatı için, "Teröre nerede olursa olsun bedel ödetmeye devam ediyoruz." dedi.