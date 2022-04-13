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Gündem Bakan Soyludan Millet İttifakına HDPli vekil tepkisi Bunu da mı büyükelçiye soracaksınız
POLİTİKA

Bakan Soylu'dan Millet İttifakı'na 'HDP'li vekil' tepkisi: Bunu da mı büyükelçiye soracaksınız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, HDP'li Musa Piroğlu'nun Türk polisine 'şerefsiz' demesine tepkisiz kalan Kılıçdaroğlu başta olmak üzere Millet İttifakı'na sert çıktı. Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu ve yamaklarından ortağı HDP'li için tek bir söz çıkmadı. Bekliyoruz. Yoksa bunu da mı büyükelçiye soracaksınız?" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Soyludan Millet İttifakına HDPli vekil tepkisi: Bunu da mı büyükelçiye soracaksınız
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Bakan Soylu, dün İstanbul'un Kadıköy ilçesinde polisle HDP'li vekiller arasında yaşanan tartışmanın görüntülerini Twitter'daki hesabından paylaştı.

Görüntüde bir polisin, HDP İstanbul vekili Musa Piroğlu'na "Bana 'şerefsiz' diyemezsiniz, ben Türk devletinin polisiyim" dediği anlar yer aldı.

HDP'li Musa Piroğlu'ndan polise hakaret
OYNAT 00:19
HDP'li Musa Piroğlu'ndan polise hakaret
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde toplanan HDP'liler, 'Kobani davası' kapsamında yapılan gözaltıları protesto eylemlerini provokasyona çevirdi. Güvenlik güçlerinin 'Dağılın' uyarılarına kulak asmayan gruba müdahale sonrası çıkan arbedede HDP vekili Musa Piroğlu, Türk polisine hakaret etti. Skandal sözlere maruz kalan polis, 'Bana şerefsiz diyemezsiniz, ben Türk devletinin polisiyim.' diyerek karşılık verdi.


"KILIÇDAROĞLU VE YAMAKLARINDAN..."

Bakan Soylu, mesajında "Polis istismarına da soyunan Kılıçdaroğlu için her söz, bir öğün. Terörist Ecevit Piroğlu'nun abisi HDP Milletvekili Musa Piroğlu Türk polisine 'şerefsiz' dedi. Kılıçdaroğlu ve yamaklarından ortağı HDP’li için tek bir söz çıkmadı. Bekliyoruz. Yoksa bunu da mı büyükelçiye soracaksınız?" dedi.

HDP'li Musa Piroğlu'ndan polise hakaret
GÜNDEM
HDP'li Musa Piroğlu'ndan polise hakaret
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