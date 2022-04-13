Bakan Soylu'dan Millet İttifakı'na 'HDP'li vekil' tepkisi: Bunu da mı büyükelçiye soracaksınız

Bakan Soylu, dün İstanbul'un Kadıköy ilçesinde polisle HDP'li vekiller arasında yaşanan tartışmanın görüntülerini Twitter'daki hesabından paylaştı.
Görüntüde bir polisin, HDP İstanbul vekili Musa Piroğlu'na "Bana 'şerefsiz' diyemezsiniz, ben Türk devletinin polisiyim" dediği anlar yer aldı.
"KILIÇDAROĞLU VE YAMAKLARINDAN..."
Bakan Soylu, mesajında "Polis istismarına da soyunan Kılıçdaroğlu için her söz, bir öğün. Terörist Ecevit Piroğlu'nun abisi HDP Milletvekili Musa Piroğlu Türk polisine 'şerefsiz' dedi. Kılıçdaroğlu ve yamaklarından ortağı HDP’li için tek bir söz çıkmadı. Bekliyoruz. Yoksa bunu da mı büyükelçiye soracaksınız?" dedi.
Polis istismarına da soyunan Kılıçdaroğlu için her söz, bir öğün.
Terörist Ecevit Piroğlu’nun abisi HDP Mv Musa Piroğlu Türk Polisi’ne “şerefsiz” dedi.
Kılıçdaroğlu ve yamaklarından ortağı HDP’li için tek bir söz çıkmadı.
Bekliyoruz.
Yoksa bunu da mı büyükelçiye soracaksınız? pic.twitter.com/sR9t5Jxosc
Polis istismarına da soyunan Kılıçdaroğlu için her söz, bir öğün.