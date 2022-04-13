Bakan Soylu'dan Millet İttifakı'na 'HDP'li vekil' tepkisi: Bunu da mı büyükelçiye soracaksınız

Bakan Soylu, dün İstanbul'un Kadıköy ilçesinde polisle HDP'li vekiller arasında yaşanan tartışmanın görüntülerini Twitter'daki hesabından paylaştı.

Görüntüde bir polisin, HDP İstanbul vekili Musa Piroğlu'na "Bana 'şerefsiz' diyemezsiniz, ben Türk devletinin polisiyim" dediği anlar yer aldı.

OYNAT 00:19 HDP'li Musa Piroğlu'ndan polise hakaret İstanbul'un Kadıköy ilçesinde toplanan HDP'liler, 'Kobani davası' kapsamında yapılan gözaltıları protesto eylemlerini provokasyona çevirdi. Güvenlik güçlerinin 'Dağılın' uyarılarına kulak asmayan gruba müdahale sonrası çıkan arbedede HDP vekili Musa Piroğlu, Türk polisine hakaret etti. Skandal sözlere maruz kalan polis, 'Bana şerefsiz diyemezsiniz, ben Türk devletinin polisiyim.' diyerek karşılık verdi. BiP'te paylaş

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"KILIÇDAROĞLU VE YAMAKLARINDAN..."

Bakan Soylu, mesajında "Polis istismarına da soyunan Kılıçdaroğlu için her söz, bir öğün. Terörist Ecevit Piroğlu'nun abisi HDP Milletvekili Musa Piroğlu Türk polisine 'şerefsiz' dedi. Kılıçdaroğlu ve yamaklarından ortağı HDP’li için tek bir söz çıkmadı. Bekliyoruz. Yoksa bunu da mı büyükelçiye soracaksınız?" dedi.

Polis istismarına da soyunan Kılıçdaroğlu için her söz, bir öğün.



Terörist Ecevit Piroğlu’nun abisi HDP Mv Musa Piroğlu Türk Polisi’ne “şerefsiz” dedi.



Kılıçdaroğlu ve yamaklarından ortağı HDP’li için tek bir söz çıkmadı.

Bekliyoruz.



Yoksa bunu da mı büyükelçiye soracaksınız? pic.twitter.com/sR9t5Jxosc REKLAM April 13, 2022