Bakan Soylu'dan Millet İttifakı'na Musa Piroğlu tepkisi: Ortağınız HDP polise hakaret edince başını kuma gömmek yok

Dünya

New York'taki metro saldırganını yakalatan Müslüman gençler basına konuştu

New York metrosundaki silahlı saldırının zanlısı Frank James'i yakalatan Müslüman gençler, tanıklık için polis karakoluna ifade vermeye geldi. Muhammed isimli genç, kuzeni ve arkadaşıyla Manhattan'ın East Willage semtinde James'i gördüklerini ve hemen bir sokak ötedeki polise haber verdiklerini söyledi. ABD Başkanı Joe Biden saldırıyla ilgili "Silah atışlarından çekinmeyerek yolculara yardım eden sivillere ve ilk müdahale ekiplerine minnettarız." demişti.