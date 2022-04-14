Bakan Soylu'dan Millet İttifakı'na Musa Piroğlu tepkisi: Ortağınız HDP polise hakaret edince başını kuma gömmek yok

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından muhalefete sert çıktı. HDP Milletvekili Musa Piroğlu'nun Türk polisine hakaret ettiği görüntülere hala tepki vermeyen muhalefete seslenen Soylu, "40 saat oldu. Hala kimseden ses yok" dedi.
"BAŞINI KUMA GÖMMEK YOK"
Önceki gün yaptığı paylaşımı alıntılayan Bakan Soylu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"HDP Milletvekili Musa Piroğlu’nun Polisimize hakaret ettiği video kamuoyuna düşeli yaklaşık 4️0 saat oldu.
Hala kimseden ses yok.
Polis istismarı yapıp da, ortağınız HDP’li vekil Polise hakaret edince başını kuma gömmek yok.
Bekliyoruz."
HDP Milletvekili Musa Piroğlu’nun Polisimize hakaret ettiği video kamuoyuna düşeli yaklaşık 4️⃣0️⃣ saat oldu.
𝐇𝐚𝐥𝐚 𝐤𝐢𝐦𝐬𝐞𝐝𝐞𝐧 𝐬𝐞𝐬 𝐲𝐨𝐤.
Polis istismarı yapıp da,
ortağınız HDP’li vekil Polise hakaret edince başını kuma gömmek yok.
𝐁𝐞𝐤𝐥𝐢𝐲𝐨𝐫𝐮𝐳... https://t.co/UdAqXVjbxX
HDP Milletvekili Musa Piroğlu’nun Polisimize hakaret ettiği video kamuoyuna düşeli yaklaşık 4️⃣0️⃣ saat oldu.