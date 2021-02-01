Gündem Bakan Soyludan sarayın adamı söyleminde bulunan CHPli Özele yanıt Cezai ehliyeti yoktur yani 46dır
POLİTİKA

Bakan Soylu’dan 'sarayın adamı' söyleminde bulunan CHP’li Özel’e yanıt: Cezai ehliyeti yoktur yani 46’dır

Mehmet Ali Çelebi, Hüseyin Avni Aksoy ve Özcan Özel’in CHP’den istifasını “Saray operasyonu” olarak adlandıran CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’e İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan yanıt geldi. Özel’in FETÖ’cülere sahip çıktığı bir videoyu alıntılayan Bakan Soylu, “Özgür Özel’in cezai ehliyeti yoktur. Yani 46’dır” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Süleyman Soylu, CHP'li Özel'e sosyal medya hesabından cevap verdi.
Süleyman Soylu, CHP'li Özel'e sosyal medya hesabından cevap verdi.

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel’in Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifası sonrası açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, istifaları “Saray Operasyonu” olarak tanımlamıştı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteci Nedim Şener’in paylaştığı bir video üzerinden Özel’in bu sözlerine göndermede bulundu. CHP’li Özel’in FETÖ’cü teröristlere “cemaat” deyip sahip çıktığı videoyu alıntılayan Soylu, “Nedim Şener çok güzel yakalamışsın ancak Özgür Özel’in cezai ehliyeti yoktur. Yani 46’dır” ifadelerini kullandı.

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