Bakan Soylu’dan 'sarayın adamı' söyleminde bulunan CHP’li Özel’e yanıt: Cezai ehliyeti yoktur yani 46’dır

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel’in Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifası sonrası açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, istifaları “Saray Operasyonu” olarak tanımlamıştı.

GÜNDEM CHP'de ortalık karıştı: İstifa eden Mehmet Ali Çelebi'den Özgür Özel'e sert sözler

Nedim Şener çok güzel yakalamışsın

Ancak



Özgür Özel’in cezai ehliyeti yoktur

Yani 46’dır



😉 https://t.co/m6GMDE6Pjf — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) February 1, 2021

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteci Nedim Şener’in paylaştığı bir video üzerinden Özel’in bu sözlerine göndermede bulundu. CHP’li Özel’in FETÖ’cü teröristlere “cemaat” deyip sahip çıktığı videoyu alıntılayan Soylu, “Nedim Şener çok güzel yakalamışsın ancak Özgür Özel’in cezai ehliyeti yoktur. Yani 46’dır” ifadelerini kullandı.

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