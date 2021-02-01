Bakan Soylu’dan 'sarayın adamı' söyleminde bulunan CHP’li Özel’e yanıt: Cezai ehliyeti yoktur yani 46’dır

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy ve Yalova Milletvekili Özcan Özel’in Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifası sonrası açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, istifaları “Saray Operasyonu” olarak tanımlamıştı.
Nedim Şener çok güzel yakalamışsın
Ancak
Özgür Özel’in cezai ehliyeti yoktur
Yani 46’dır
😉 https://t.co/m6GMDE6Pjf
Nedim Şener çok güzel yakalamışsın
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazeteci Nedim Şener’in paylaştığı bir video üzerinden Özel’in bu sözlerine göndermede bulundu. CHP’li Özel’in FETÖ’cü teröristlere “cemaat” deyip sahip çıktığı videoyu alıntılayan Soylu, “Nedim Şener çok güzel yakalamışsın ancak Özgür Özel’in cezai ehliyeti yoktur. Yani 46’dır” ifadelerini kullandı.