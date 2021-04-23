Bakan Soylu'dan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer için açıklama: Kendisini tanımıyorum
Bakan Soylu'dan Faruk Fatih Özer açıklaması: Tanımıyorum
Yurt dışına kaçan kripto para borsası kurucusu Faruk Fatih Özer'e ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Özeri tanımadığını vurgulayıp, 23 Aralık 2019'da yazılımcı gençlere verilen randevuya ise listede ismi olmaması rağmen geldiğine dikkat çekti.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yurt dışına kaçan Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'le ilgili bir açıklama yaptı.
Bakan Soylu paylaşımında ''Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum. Bir yakınımız vasıtasıyla 23 Aralık 2019'da, yazılımcı gençlere verdiğimiz randevuya eklemlenerek gelmiştir. Randevu listesinde ismi mevcut değildir ve sadece fotoğraf çekimi esnasında odaya alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.