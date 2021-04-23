Bakan Soylu'dan Faruk Fatih Özer açıklaması: Tanımıyorum

AK Partili Çamlı: Cumhuriyet'i ve Laikliği zulüm aracı olarak kullanan akla geçit veremeyiz

AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, katıldığı bir televizyon programında Gazeteci Şaban Sevinç'in 'Laikliğin kalkmasını istiyor, ortalığı kamplaştırıp gerginliği arttırıyorlar' çıkışına cevap verdi.



Çamlı, 'Laiklik adında gördüğümüz uygulamalar korkutucu, katledici şeyler. Sakalından bıyığından dolayı insanlar laikliğe aykırı diye ötelendiler işlerinden edildiler. Bunun konuşmasından neden rahatsız oluyorsunuz?



28 Şubat sürecinde olduğu gibi, tarihte CHP uygulamalarında olduğu gibi yarın da bir aklı evvel yönetim gelir, laikliği din düşmanlığı olarak, Müslüman kıyımı olarak kullanmasın diye söylüyoruz.



Ben bu ülkenin evladıyım, milletin vekaletini taşıyorum. Bunları dile getirmek niye bir suç olsun, niye sosyal medyada üstümüze geliniyor anlamıyorum. Niye linçe uğruyoruz?



Tekrar ülkede laiklik adına üniversite kapılarında hücreler kurulup, çocuklara 'vah vah yavrum senin aklını kim çeldi, başörtüsünü kim taktı' diye tavsiyelerin verileceği günlere mi dönelim yani? Bu tartışmalar çok diri duruyor sadece üzeri küllenmiş.' ifadelerini kullandı.