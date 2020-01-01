Gündem Bakan Soylunun imzasıyla Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi yayımlandı
ANKARA

Bakan Soylu'nun imzasıyla 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi' yayımlandı

Bakan Soylu'nun imzasıyla 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi' yayımlandı

İçişleri Bakanı Soylu imzasıyla, kadına şiddetle mücadelede alınacak tedbirlere ilişkin "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımlandı. Genelgeye göre, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarında sadece kadına şiddet konusunda uzmanlaşan birimler kurulacak.

Haber Merkezi AA
Süleyman Soylu
Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla, kadına şiddetle mücadelede alınacak tedbirlere ilişkin "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımlandı.

Genelgeye göre, 500 bin kolluk personeli, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda hizmet içi eğitimle desteklenecek.

Kadına şiddete karşı 75 madde
GÜNDEM
Kadına şiddete karşı 75 madde

Emniyet ve Jandarma teşkilatlarında sadece kadına şiddet konusunda uzmanlaşan birimler kurulacak.

Kadına şiddet uygulayanın ruhsatlı silahı kolluk birimlerince alınacak, şiddet failleri için elektronik kelepçe uygulaması 81 ilde yaygınlaştırılacak.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan dikkat çeken kadına şiddet videosu
OYNAT 00:43
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan dikkat çeken kadına şiddet videosu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde kadına şiddetle mücadele amacıyla hayata geçirilen inisiyatif ve kamu spotu dikkat çekti. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hazırlanan kamu spotunda 'evdeki şiddet hapiste biter' ifadeleri kullanıldı.


Esed rejimi okulu vurdu

Esed rejimi okulu vurdu

Misket bombalı saldırıda 4'ü çocuk 8 sivil hayatını kaybetti.
Barajlar alarm veriyor

Barajlar alarm veriyor

​İstanbul'da son yağışlar barajları yüzde 4 doldurdu.
Filtre takmayan santraller mühürlendi

Filtre takmayan santraller mühürlendi

Erdoğan'ın veto etmesinin ardından verilen süre doldu.
Soğuktan ölsem de gitmiyorum

Soğuktan ölsem de gitmiyorum

Diyarbakır anneleri yeni yılın ilk gününde de evlat nöbetinde.
Minimum yüzde 50-51 ile başlıyoruz

Minimum yüzde 50-51 ile başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Fuat Oktay'dan yerli otomobil açıklaması.
Teröristler bombalı araçla saldırdı

Teröristler bombalı araçla saldırdı

​Tel Abyad'daki saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.
81 ile gönderildi

81 ile gönderildi

'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi' yayımlandı.
Çılgın bir şey denedik!

Çılgın bir şey denedik!

​Türkiye'nin otomobili 7 bölgeyi dolaşacak ve vatandaşla buluşacak.
Asker selamı <br>birinci oldu

Asker selamı
birinci oldu

​AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylaması sonuçlandı.
Çaresiz bekleyiş

Çaresiz bekleyiş

​İdlib'de su ve çamur altında kalan kamp, yardım bekliyor.
Yolcular<br>mahsur kaldı

Yolcular
mahsur kaldı

​Büyükada açıklarında vapur arızalandı, o anlar görüntülendi.
Akar'dan<br>sürpriz ziyaret

Akar'dan
sürpriz ziyaret

Kara, deniz ve hava birliklerini ziyarete ettiler.
2020'de<br>devreye alacağız

2020'de
devreye alacağız

​Bakan Koca yeni yılın ilk bebeğini ziyaretinde duyurdu.
44 ile yağış uyarısı

44 ile yağış uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. ​
Bağdat travması

Bağdat travması

​16 yıldır Irak işgalini sürdüren ABD, Bağdat'ta bu kez baskın yedi.
10 yılda neler yaptık

10 yılda neler yaptık

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2020'nin ilk mesajı.
Plastik poşetten<br>ibaret değil!

Plastik poşetten
ibaret değil!

9 milyon tonluk plastik üretiminin sadece 300 bin tonu poşet.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.