Bakan Soylu'nun imzasıyla 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi' yayımlandı Bakan Soylu'nun imzasıyla 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi' yayımlandı İçişleri Bakanı Soylu imzasıyla, kadına şiddetle mücadelede alınacak tedbirlere ilişkin "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımlandı. Genelgeye göre, Emniyet ve Jandarma teşkilatlarında sadece kadına şiddet konusunda uzmanlaşan birimler kurulacak.

Haber Merkezi 01 Ocak 2020, 11:48 Son Güncelleme: 01 Ocak 2020, 12:21 AA