Bakan Soylu'ya anlamlı hediye: Bu hediyeyi bir ömür boyu saklayacağım

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesaplarından Cihan ve Saruhan'ın Türk bayrağını öptüğü anların görüntüsünü de paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Bayrak size çok yakışıyor... Batman Hasankeyf İlçe Emniyet Amirliği önündeki bayrağımızı öpen Hümeyra Cihan, Mustafa Saruhan evlatlarımız çok kıymetli bir hediye getirmişler: Hasankeyf'te dokunan Türk bayrağımızı... Bu güzel hediyeyi bir ömür boyu saklayacağım inşallah."

Bayrak size çok yakışıyor...🇹🇷



Batman Hasankeyf İlçe Emniyet Amirliği önündeki bayrağımızı öpen Hümeyra Cihan, Mustafa Saruhan evlatlarımız çok kıymetli bir hediye getirmişler:

Hasankeyf’te dokunan Türk Bayrağımızı...



Bu güzel hediyeyi bir ömür boyu saklayacağım inşallah pic.twitter.com/X5Gr96tgjA REKLAM June 11, 2021

Cihan ve Saruhan'ın Hasankeyf'ten getirdiği Türk bayrağını öperek teslim alan Soylu daha sonra çocuklarla makamında bir süre sohbet etti.

DHA

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde 6 Nisan 2021'de güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, kaldırımda yürüyen Cihan ve Saruhan'ın, İlçe Emniyet Amirliği önünden geçtikleri sırada bahçe duvarına asılı Türk bayrağını öptükleri anlar yer almıştı.

OYNAT 01:34 Yozgatlı vatandaş tepenin yamacındaki rengi solan Türk bayrağını boyadı Yozgat'ta emekli memur Osman Karaca (57), sosyal medyada düzenlediği kampanya ile temin ettiği 150 kilo boya ile Yıldız Tepe mevkiinde taş zemin üzerinde yer alan Türk bayrağını renkleri solduğu için yeniden boyuyor. Karaca, 'Bu bayrağın solmasına gönlüm razı olmadı. 4 sene önce boyamıştım tekrar geldim' dedi. BiP'te paylaş

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