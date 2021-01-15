Gündem Bakan Süleyman Soylu Sol örgütlerin kırsal kadroları bugün tamamen tasfiye edilmiştir, bir iki kişi ya vardır ya yoktur
POLİTİKA

Bakan Süleyman Soylu: Sol örgütlerin kırsal kadroları bugün tamamen tasfiye edilmiştir, bir iki kişi ya vardır ya yoktur

Bakan Süleyman Soylu: Sol örgütlerin kırsal kadroları bugün tamamen tasfiye edilmiştir, bir iki kişi ya vardır ya yoktur

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da 25. Dönem Kadın Polis Özel Harekat Mezuniyet Törenine katılDI. "PKK'ya yılda 5 bin kişi katılırdı, geçen yıl sadece 52 kişi katılmıştır. Kandırdıkları o 52 kişiyi de geç olmadan onlardan kurtaracağız." diyen Bakan Soylu, "FETÖ'nün de bugün eli ayağı kesilmiştir." ifadelerini kullandı. Soylu, "Sol örgütlerin kırsal kadroları bugün tamamen tasfiye edilmiştir, bir iki kişi ya vardır ya yoktur. Onlar da Avrupa'ya kaçma telaşında" diye konuştu.

Haber Merkezi DHA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu

Emniyet Genel Müdürlüğü dün Twitter'dan yaptığı açıklamada 500 kadın Özel Harekat Polisinin mezun olacağını duyurmuştu. Ankara’da düzenlenen 25. Dönem Kadın Polis Özel Harekat Mezuniyet Töreni'ne katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu törende açıklamalarda bulundu:

"Her seferinde ayağa kalktık. 15 Temmuz gecesi son bir hamle daha yaptılar. Belki de ellerini ovuşturup, 'bu sefer tamam' dediler. O gecenin tüm şehitleriyle hesaplarını alt üst ettik. Yine yanıldılar. Yine hüsrana uğradılar. O gün 8 bin olan özel harekatımız bugün 22 bin.

1500 kişiyle piknik yapar gibi kamp yapan PKK, bugün 320 kişi kaldı. Kolunu kaldıracak hali kalmamıştır.

Kandil'deki o ahlâksızın, söylediklerinin hiçbir hükmü yoktur. Sol örgütlerin kırsal kadroları bugün tamamen tasfiye edilmiştir, bir iki kişi ya vardır ya yoktur. Onlar da Avrupa'ya kaçma telaşında.

  • PKK'ya yılda 5 bin kişi katılırdı, geçen yıl sadece 52 kişi katılmıştır. Kandırdıkları o 52 kişiyi de geç olmadan onlardan kurtaracağız. Türkiye'nin 15 Temmuz'dan sonra yaşadığı değişim ve gelişim tarihin hiçbir döneminde yaşanmamıştır. Yerli ve millilik alelade bir söylem değildir, bu ülkenin bu milletin Türkiye'nin 21. yüzyıl stratejisidir.''

İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmaları sonucu 2 örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu
GÜNDEM
İçişleri Bakanlığı: İkna çalışmaları sonucu 2 örgüt mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu

Mehmetçik Eren’le vuracak
GÜNDEM
Mehmetçik Eren’le vuracak

İçişleri Bakanı Soylu: Eren Operasyonları'na Tendürek'ten başladık
GÜNDEM
İçişleri Bakanı Soylu: Eren Operasyonları'na Tendürek'ten başladık

Abone Ol Google News
Hayata sımsıkı tutundu

Hayata sımsıkı tutundu

​Kordon dolanan ayağını kaybetti, altı aylık doğdu ama...
Ocak ayında meyve verdi

Ocak ayında meyve verdi

Kış soğukları gelmeyince erik ağacının dengesi şaştı.
Macrondan Cumhurbaşkanı Erdoğana Türkçe mektup: İlişkilerimizi geliştirmek istiyorum

​DEİK Yönetim Kurulu üyelerine hitap ediyor.

​Motor çalıştırıldı, seri üretim bu yıl başlayacak.

​"Aşıda herhangi bir yan etki yok ikinci dozu da olacağım."

Kuradan <br>derbi çıkmadı

Kuradan
derbi çıkmadı

Kupada çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Bu haber aşı olanlar için

Bu haber aşı olanlar için

Bakanlık yan etkilerle karşılaşıldığında yapılacakları anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.