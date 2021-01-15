Bakan Süleyman Soylu: Sol örgütlerin kırsal kadroları bugün tamamen tasfiye edilmiştir, bir iki kişi ya vardır ya yoktur

Emniyet Genel Müdürlüğü dün Twitter'dan yaptığı açıklamada 500 kadın Özel Harekat Polisinin mezun olacağını duyurmuştu. Ankara’da düzenlenen 25. Dönem Kadın Polis Özel Harekat Mezuniyet Töreni'ne katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu törende açıklamalarda bulundu:

"Her seferinde ayağa kalktık. 15 Temmuz gecesi son bir hamle daha yaptılar. Belki de ellerini ovuşturup, 'bu sefer tamam' dediler. O gecenin tüm şehitleriyle hesaplarını alt üst ettik. Yine yanıldılar. Yine hüsrana uğradılar. O gün 8 bin olan özel harekatımız bugün 22 bin.

1500 kişiyle piknik yapar gibi kamp yapan PKK, bugün 320 kişi kaldı. Kolunu kaldıracak hali kalmamıştır.

Kandil'deki o ahlâksızın, söylediklerinin hiçbir hükmü yoktur. Sol örgütlerin kırsal kadroları bugün tamamen tasfiye edilmiştir, bir iki kişi ya vardır ya yoktur. Onlar da Avrupa'ya kaçma telaşında.

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PKK'ya yılda 5 bin kişi katılırdı, geçen yıl sadece 52 kişi katılmıştır. Kandırdıkları o 52 kişiyi de geç olmadan onlardan kurtaracağız. Türkiye'nin 15 Temmuz'dan sonra yaşadığı değişim ve gelişim tarihin hiçbir döneminde yaşanmamıştır. Yerli ve millilik alelade bir söylem değildir, bu ülkenin bu milletin Türkiye'nin 21. yüzyıl stratejisidir.''

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