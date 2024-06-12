Bakan Tunç '1 Temmuz'da başlıyor' diyerek duyurdu: Sinan Ateş suikastı davasında 22 tutuklu sanık var

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesine ilişkin açıklama geldi.
'Sokakların da korunaklı olması lazım'
Erdoğan-Ateş görüşmesi
Adalet Bakanı Tunç'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le dün yaptığı görüşme de soruldu.
Sinan Ateş cinayetine ilişkin tüm delillerin kamuoyu ile paylaşıldığını söyleyen Bakan Tunç, cinayete ilişkin ilk duruşmanın 1 Temmuz'da görüleceğini hatırlattı.
Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede yargıya güvenilmesi gerektiğini söylediğini aktardı.
Ayhan Bora Kaplan soruşturması
Bakan Tunç'a Macaristan'da yakalanan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının gizli tanığı Serdar Sertçelik'in iade sürecine ilişin bir soru da yöneltildi.