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Bakan Tunç '1 Temmuz'da başlıyor' diyerek duyurdu: Sinan Ateş suikastı davasında 22 tutuklu sanık var

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Ayşe Ateş görüşmesi ve Sinan Ateş'e suikast davasına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. 22 tutuklu sanık olan Sinan Ateş davasının 1 Temmuz'da başlayacağını belirten Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanımız dikkatle dinledi. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir hukuk devleti olduğunu belirtti. Hukuk devletinde hiçbir şeyin karanlıkta kalmayacağını söyledi ve bu konuda yargıya güvenilmesi gerektiğini ifade etti" şeklinde konuştu. Sokak köpekleri düzenlemesine ilişkin Bakan Tunç, "Başıboş köpekler hem insanlara hem birbirine zarar veriyor. Sokaklarımız korunaklı olmalı" ifadelerini kullandı.

Seren Som
15:26 - 12/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 15:39 - 12/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan sahipsiz sokak hayvanları düzenlemesine ilişkin açıklama geldi.

'Sokakların da korunaklı olması lazım'

Meclis'te ortak bir yol bulunacağını söyleyen Bakan Tunç,
"Başıboş köpeklerin insanlara zarar verdiğini üzülerek görüyoruz. Okula gidemeyen, sabahları namaza gidemeyen yaşlılar var. Sokakların da korunaklı olması lazım."
dedi. Tunç,
"İnsan sağlığını korumaya yönelik tedbirlerin alınması lazım."
diye konuştu.



Erdoğan-Ateş görüşmesi

Adalet Bakanı Tunç'a, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş'le dün yaptığı görüşme de soruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayşe Ateş'i dikkatle dinlediğini söyleyen Bakan Tunç,
"Hukuk devletinde hiçbir şeyin karanlıkta kalmayacağını söyledi. Ve bağımsız ve tarafsız yargı huzurunda devam eden dava ve soruşturma var. Yargıya güvenilmesi gerektiğini söyledi. 22 tutuklu sanık var. 1 Temmuz’da duruşma başlayacak."
ifadelerini kullandı.

Sinan Ateş cinayetine ilişkin tüm delillerin kamuoyu ile paylaşıldığını söyleyen Bakan Tunç, cinayete ilişkin ilk duruşmanın 1 Temmuz'da görüleceğini hatırlattı.


Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmede yargıya güvenilmesi gerektiğini söylediğini aktardı.


Ayhan Bora Kaplan soruşturması

Bakan Tunç'a Macaristan'da yakalanan Ayhan Bora Kaplan soruşturmasının gizli tanığı Serdar Sertçelik'in iade sürecine ilişin bir soru da yöneltildi.


Bakan Tunç,
"Dosyalarımız Macaristan makamlarına intikal etti. Orada 40 günlük geçici tutuklama kararı verilmişti. O dosyalarımızın tercümesi de yetkili makamlara ulaştı. Gerekli iade sürecini bekliyoruz"
diye konuştu.

Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmesini anlattı

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine ilişkin, "Beni ve kızlarımı gerçekten uzun uzun dinledi. Kızlarım da uzun bir konuşma yaptılar, sohbet ettiler kendisiyle. Durumu anlattım, izah ettim, dosya hakkında konuştuk." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen Ayşe Ateş görüşmeye ilişkin basın mensuplarına açıklama yaptı. Bir saat süren görüşmeye iki kızıyla gittiğini belirten Ateş, kendilerine vakit ayırdığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın da görüşmede yer aldığını aktaran Ateş, "Beni ve kızlarımı gerçekten uzun uzun dinledi. Kızlarım da uzun bir konuşma yaptılar, sohbet ettiler kendisiyle. Durumu anlattım, izah ettim, dosya hakkında konuştuk." diye konuştu. Görüşmenin güzel ve olumlu geçtiğini dile getiren Ateş, "Çok memnun bir şekilde yanından ayrıldık, mutlu bir şekilde kızlarım da. Deyim yerindeyse dertleştik aslında, o havada bir görüşme geçti." açıklamasında bulundu. Ateş, tek talebinin yargılamanın bir an önce hızlı bir şekilde gerçekleşmesi ve adeletin yerini bulması olduğunu belirterek, "Kendisi de gerekenin hızlı bir şekilde yapılacağını söyledi." dedi.


#Yılmaz Tunç
#Sinan Ateş
#Ayşe Ateş
#Recep Tayyip Erdoğan
#Sokak köpekleri düzenlemesi
1 saat önce
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