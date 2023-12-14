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Bakan Tunç açıkladı: Hakeme yumruklu saldırıda iddianame hazırlandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakeme yumruklu saldırıda iddianame hazırlandığını ve Ankara Batı 3'üncü Asliye Mahkemesi'nde dava açıldığını duyurdu. Hakem Halil Umut Meler’e yumruk atan MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca dahil üç kişi tutuklandı.

15:30 - 14/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 15:36 - 14/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler’e yönelik yumruklu saldırısına ilişkin iddianamenin hazırlandığını duyurdu. Tunç, "Soruşturma tamamlandı. Hakeme saldırı iddianamesi hazırlandı" diyerek Ankara Batı 3'üncü Asliye Mahkemesi'nde dava açıldığını duyurdu.

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig’in 15. haftasında MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor’u Eryaman Stadı’nda ağırladı. 1-1 berabere biten karşılaşmanın sona ermesiyle Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, sahaya girip hakem Halil Umut Meler’e yumruk atmıştı. Meler’e yumruk atan MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca dahil üç kişi tutuklandı.


Soruşturma tamamlandı

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, Hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı soruşturmasını tamamladı. Bu kapsamda, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca ile 3 sanığın 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama, tehdit ve yasak alanlara girme' suçlarından cezalandırılmaları talebiyle iddianame düzenlendi.



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#Adalet Bakanı
9 dakika önce
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