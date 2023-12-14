Bakan Tunç açıkladı: Hakeme yumruklu saldırıda iddianame hazırlandı

Süper Lig'de dün akşam yapılan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın da aralarında bulunduğu 3 şüpheli tutuklandı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturmaya titizlikle devam edildiğini belirterek 3 kişi hakkında ise adli kontrol uygulanacağını bildirdi. Öte yandan Faruk Koca'nın ifadesine ulaşıldı. Koca, "Benim amacım hakeme sözlü tepki gösterip yüzüne tükürmekti. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez" şeklinde konuştu.