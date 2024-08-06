Bakan Tunç'tan Instagram açıklaması: Türkiye bir hukuk devleti herkes kurallara uyacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Bakan Yılmaz Tunç, Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca ve ailesine yönelik saldırıyı bir kez daha kınadığını ifade etti.

Bakan Tunç, olayla ilgili soruşturmada bir kişinin tutuklandığını açıkladı.





Instagram erişime açılacak mı?

Tunç, erişeme kapatılan Instagram'a ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"BTK'nın yetkileri çerçevesinde gerçekleşen bir durum. Türkiye bir hukuk devletidir, herkes kurallara uyacak, kimsenin ayrıcalığı yok. Sosyal medya şirketleri de kanunlara uymak zorunda. Suç teşkil eden paylaşımlar henüz kaldırılmamış. Haniye'nin öldürülmesi konusunda başsağlığı dileyen vatandaşlarımızın paylaşımları kaldırıldı. Bu basın özgürlüğüne sığar mı?"





Türkiye soykırım davasına müdahil olacak

Bakan Tunç, "Türkiye her platformda adaleti savunmaya devam edecek. Uluslararası kurumlar Filistin konusunda etkisiz kaldı. Hakkında yakalama kararı olan Netanyahu ABD'de alkışlandı. Müdahale dilekçesi UAD'ye verilecek, etkili hazırlık yapıldı." ifadelerini kullandı.



















