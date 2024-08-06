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Bakan Tunç'tan Instagram açıklaması: Türkiye bir hukuk devleti herkes kurallara uyacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ordu'da savcı ile restoran çalışanları arasında çıkan tartışmaya ilişkin soruşturmada bir kişinin tutuklandığını açıkladı. Instagram erişim kısıtlamasına ilişkin de konuşan Bakan Tunç, "Türkiye bir hukuk devleti, herkes kurallara uyacak, kimsenin ayrıcalığı yok" dedi. Bakan Tunç ayrıca UAD'deki soykırım davasına müdahil olmak için etkili hazırlığın yapıldığını belirtti.

Seren Som
11:19 - 6/08/2024 Salı
Güncelleme: 11:33 - 6/08/2024 Salı
Yeni Şafak
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Bakan Yılmaz Tunç, Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca ve ailesine yönelik saldırıyı bir kez daha kınadığını ifade etti.

Bakan Tunç, olayla ilgili soruşturmada bir kişinin tutuklandığını açıkladı.


Instagram erişime açılacak mı?

Tunç, erişeme kapatılan Instagram'a ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"BTK'nın yetkileri çerçevesinde gerçekleşen bir durum. Türkiye bir hukuk devletidir, herkes kurallara uyacak, kimsenin ayrıcalığı yok. Sosyal medya şirketleri de kanunlara uymak zorunda. Suç teşkil eden paylaşımlar henüz kaldırılmamış. Haniye'nin öldürülmesi konusunda başsağlığı dileyen vatandaşlarımızın paylaşımları kaldırıldı. Bu basın özgürlüğüne sığar mı?"


Türkiye soykırım davasına müdahil olacak

Bakan Tunç, "Türkiye her platformda adaleti savunmaya devam edecek. Uluslararası kurumlar Filistin konusunda etkisiz kaldı. Hakkında yakalama kararı olan Netanyahu ABD'de alkışlandı. Müdahale dilekçesi UAD'ye verilecek, etkili hazırlık yapıldı." ifadelerini kullandı.






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