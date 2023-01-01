Bakan Tunç'tan Madımak davası açıklaması: Kılıçdaroğlu'nun provokatif sözlerine tepki

"93 yılında meydana gelen bu elim olaylar esnasında Sivas davası süreci başladı. Gözaltına alınıp tutuklanan sanıklarla ilgili yargılama süreci o dönem başladı. Şu anda o sanıklar hükümlü konumunda. Cezalılar cezalarını çekmeye devam ediyor. Firari üç sanıkla ilgili yargılama gerçekleştirilemedi. Kırmızı bültenle uluslararası düzeyde aranmaları sağlandı."