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Bakan Tunç'tan Sosyal medya şirketleriyle ilgili açıklama: Kararlılığımızı sürdüreceğiz

Bakan Tunç'tan Sosyal medya şirketleriyle ilgili açıklama: Kararlılığımızı sürdüreceğiz

13:599/10/2024, Çarşamba
DHA
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Özellikle internet medyasında işlenen suçlarla ilgili yaptırımların daha da artırılması konusundaki kararlılığı dün de ifade ettik. Bu konu ile ilgili sosyal medya şirketlerinin, ülkemizdeki hukuk sistemine saygı göstermesi lazım. Bu konudaki kararlılığımızı sürdüreceğiz" dedi.

Adalet Bakanı Tunç, TBMM'de AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.


Bakan Tunç, sosyal medya platformlarında işlenen suçlarla ilgili,
"5651 sayılı internette suç işlenmesinin önlenmesine dair kanun var. Bu kanun gereğince özellikle internet medyasında işlenen suçlarla ilgili yaptırımların daha da artırılması konusundaki kararlılığı dün de ifade ettik. Bu konu ile ilgili sosyal medya şirketlerinin ülkemizdeki hukuk sistemine saygı göstermesi lazım. Bu konudaki kararlılığımızı sürdüreceğiz
" ifadelerini kullandı.

'Etkin uygulanması çabalarımızı sürdüreceğiz'

Kadına yönelik şiddetin kırmızı çizgileri olduğunu kaydeden Tunç,
"Dolayısıyla kadınlarımızın şiddetten korunması ile ilgili, kadına karşı işlenen suçlarda cezaları artırmıştık. Kasten öldürme suçlarında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası getirmiştik. Kasten yaralama ve diğer kadına yönelik suçların cezalarını diğer kişilere işlenenlerden daha ağır hale getirmiştik. Bunun daha etkin uygulanması konusundaki çabalarımızı da inşallah sürdürmenin gayreti içinde olacağız"
diye konuştu.

Bakan Tunç, adli kolluk ile idari kolluğun ayrılacağına ilişkin soru üzerine,
"Bu, yıllardır ülkemizde tartışılan bir konu. Bizim seçim beyannamemizde de buna ilişkin bir hüküm var. Önceki Yargı Reformu belgelerinde de yerini almıştı. Bu konudaki değerlendirmeleri önümüzdeki dönemde Meclis grubumuzla birlikte gerçekleştiririz. Özellikle adli kolluğun soruşturmasının daha etkin yürütülmesi açısından faydalı olacağına ilişkin milletimize bir vaadimiz var. Onun değerlendirmesini öncelikle Merkez Yönetim Kurulumuz, Meclis grubumuzda değerlendirip önümüzdeki süreçte bir sonuca varırız" a
çıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Pazartesi yaptığımız merkez kurul toplantısı bu olayları enine boyuna değerlendirip milletimizin sesine kulak vererek bu çerçevede bazı önemli adımlar atma kararı aldık. İnsanlarımızın sokakta, evinde, iş yerinde hiçbir endişe duymadan hayatını güvenle sürdürebilmesini sağlamak için ne gerekiyorsa yapacağız. Onlarca kriminal suç kaydı olanların ortalıkta dolaşması herkes gibi bizi de rahatsız ediyor. Emniyet içinde bir zafiyet varsa neşteri vurup bunu gidereceğiz. Adalet sitemize tıkandık varsa yanlışlık varsa neşteri vurup Allah'ın izniyle onu da çözüme kavuşturacağız." dedi. Erdoğan, "Açık ve net söylüyorum. Vadedilmiş topraklar hezeyanının varacağı yer büyük bir hüsran ve hezimet olacaktır. Bir yıl önce İsrail'in devlet olmak ile terör örgütü olmak arasında bir tercihle karşı karşıya olduğunu ifade etmiştim. İsrail bir siyonist terör örgütüdür." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu Discord'a neden erişim engeli getirildiğini açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Discord'a neden erişim engeli getirildiğini açıkladı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Discord'un kapatılmasına ilişkin sorulan soru üzerine, Uraloğlu son durumu anlattı. Uraloğlu, "Discord, kendi bilgilerinin IP adresleri, içerikler dahil bizim güvenlik birimlerimizle paylaşmayı reddettiği için biz de erişim engeli getirdik. Ancak orayı kullananların bize şikayet etmesi sonucu biz olaya müdahil olabiliyoruz" dedi. Uraloğlu, "Ankara 1. Sulh ceza mahkemesinin aldığı kararla bu gece 02.10'da erişimine engel getirdik. Burası gerçekten tamamen kapalı bir sistem. Siz istediğiniz gibi girip çıkamıyorsunuz ya da bizim güvenlik birimlerimiz sorgulama yapamıyorlar maalesef. Ancak orayı kullananların bize şikayet etmesi sonucu biz olaya müdahil olabiliyoruz" dedi.


#Adalet Bakanlığı
#Yılmaz Tunç
#sosyal medya

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