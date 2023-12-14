Bakan Tunç'tan sporda şiddet açıklaması: Cezalarda caydırıcılık sağlanacak

Bakan Tunç: (Tekışık Hukuk ve Danışmanlık Kurucu Avukatı Buket Nurşah Tekışık, sosyal medya hesabından savcının odasında çektirdiği fotoğrafı ve “Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya da öğrenirim” ifadesi) Gerekli soruşturma açıldı. Özellikle tasvip etmediğimiz bir görüntü olmaması gereken adliyelerde. Hem ilgili savcıyla ilgili soruşturma hem de avukatla ilgili baroya suç duyurusunda bulunuldu.