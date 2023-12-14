|
Gündem

Bakan Tunç'tan sporda şiddet açıklaması: Cezalarda caydırıcılık sağlanacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Sporda şiddet yasası ile cezalarda caydırıcılığı sağlamayı amaçlıyoruz. Çalışma başlattık, cezalarda caydırıcılık sağlanacak" dedi.

Lokman Özdemir
Lokman Özdemir
11:19 - 14/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 11:58 - 14/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sporda şiddete ilişkin açıklamalarda bulundu.


Bakan Tunç,
"Sporda şiddet yasası ile cezalarda caydırıcılığı sağlamayı amaçlıyoruz. Çalışma başlattık, cezalarda caydırıcılık sağlanacak"
dedi.

"Somalili sanık Türkiye'ye gelecek"


Bakan Yılmaz Tunç'tan kuryenin hayatını kaybettiği kazayla ilgili açıklama. Somalili sanık Türkiye'ye gelecek.


Avukatın savcı odasındaki fotoğrafları


Bakan Tunç: (Tekışık Hukuk ve Danışmanlık Kurucu Avukatı Buket Nurşah Tekışık, sosyal medya hesabından savcının odasında çektirdiği fotoğrafı ve “Ben asla kaybetmem ya kazanırım ya da öğrenirim” ifadesi) Gerekli soruşturma açıldı. Özellikle tasvip etmediğimiz bir görüntü olmaması gereken adliyelerde. Hem ilgili savcıyla ilgili soruşturma hem de avukatla ilgili baroya suç duyurusunda bulunuldu.




#Yılmaz Tunç
#şiddet
#spor
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
NASA'dan Geminid meteor yağmuru açıklaması! Türkiye'den görülebilecek mi?