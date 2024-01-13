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Bakan Tunç'tan terör örgütünü öven hesaplar hakkında açıklama: Provokatif paylaşımlar yapan üç kişi yakalandı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şehitlere yönelik sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımlarla ilgili soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı. Tunç, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı paylaşımlarda bulunan 10 şüpheliden 3'ünün yakalanarak haklarında gözaltı ve tutuklama kararı verildiğini bildirdi.

15:57 - 13/01/2024 Cumartesi
Güncelleme: 18:01 - 13/01/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şehitlere yönelik sosyal medyada yapılan provokatif paylaşımlarla ilgili soruşturmaya ilişkin açıklama yaptı.


'Soruşturmalar devam ediyor'

Tunç, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize yönelik sosyal medya üzerinden provokatif amaçlı olarak bölücü terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan hesap yöneticisi ve kullanıcıları hakkında yapılan soruşturmalar kapsamında, 59 şüpheli tespit edilmiş olup 49'unun yurt dışında olduğu belirlenmiştir. İstanbul, Ankara, Adana, Diyarbakır, Denizli, Van ve Batman illerimizde tespit edilen; 10 şüpheliden, 3'ü yakalanarak haklarında gözaltı ve tutuklama kararı verilmiş, 7 şüphelinin ise yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. 49 şüphelinin yurt dışında olduğu belirlenmiş ve haklarında işlem başlatılmıştır. Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca sosyal medya üzerinden suç teşkil eden paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli soruşturmalar titizlikle devam etmektedir" ifadelerini kullandı





Türkiye'nin asıl düşmanları: PKK hücresinden İsrail paraları çıktı
Türkiye'nin asıl düşmanları: PKK hücresinden İsrail paraları çıktı

Türkiye dün gece Pençe Kilit bölgesinden gelen acı haberle yıkıldı. Kuzey Irak'ta terör örgütünün üs bölgesine sızma girişimi sonucunda çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı 15 teröristin de etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Mehmetçik zorlu hava şartlarında Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde terörü tasfiye ederken, ABD/İsrail'in silahlı aparatlarını yok ederken içimizdeki siyasi teröristler de Türkiye'ye kin ve nefret kusmaya devam ediyor. Peki hain saldırının ardında kimler var? İçimizdeki siyasi teröristler cezasız mı kalacak? Çeşitli provokasyonlar ve söylemlerle, iç karışıklığa sebep olacak paylaşımlarla halkı kışkırtmaya çalışan hainlerin bu girişimi resmen açık bir terör saldırısı niteliği taşırken, ABD’nin yüzlerce çocuğu kaçırıp saflarında kullanan örgüte mühimmat, para ve siyasi destek vermesi, Türkiye’de saldırı girişiminde bulunan teröristlerin cebinden İsrail parası çıkması hain saldırıların ardında kimlerin olduğunun en büyük kanıtı oldu.


#Adalet Bakanlığı
#sosyal medya
#terör
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