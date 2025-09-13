Bakan Tunç’tan yeni anayasa açıklaması: “Türkiye Yüzyılı’na sivil anayasa ile devam etmek hedefimiz”

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye Yüzyılı Buluşmaları kapsamında Balıkesir’e geldi. Balıkesir Öğretmenevi'nde düzenlenen basın toplantısıyla konuşan Bakan Tunç, "AK Parti’nin en önemli özelliği milletin taleplerine duyarlı, hissiyatına tercüman olması, iktidarda milletin isteklerini yerine getirmesi, milletin çizdiği yol haritası üzerinde yürümesi ve milli irade bayrağını hiçbir zaman yere düşürmemiş olmasıdır" dedi.









90’lı yılların kronikleşmiş sorunlarından milletin çok çektiğini belirten Bakan Tunç, “Gerek terör gerek faili meçhuller, gerek temel hak ve özgürlüklerin çıtasının çok aşağıya düşmesi, ekonomik krizler, fakirleşme, 28 Şubat süreçleri. Tüm bunlar milletimizin bir çıkış yolu aramasına yol açtı ve AK Parti’nin kurulmasını sağlayan aziz millet, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın şahsında bir parti kursa da ‘Oy versek, hemen iktidara getirsek’ dedi. Milletimiz Anadolu’nun her köşesinde adeta teşkilatta, partimiz kurulduğunda hazır vaziyette görev almak için bekliyordu. Kurulduktan kısa süre sonra da AK Partimiz ilk seçimlerde iktidara geldi. İktidar da 23 yılı geride bıraktı. Yapılan bütün seçimleri kazandı. Cumhur İttifakı ile beraber yine son seçimlerde de başarı gösterdi. Dünya siyaset tarihinde serbest seçimlerle bu derece yüksek katılımla art arda seçim kazanabilen bir örnek yoktur. Demokrasi tarihine, siyaset tarihimize baktığımızda böyle bir başarı hiçbir dönem yakalanamadı. 23 yıldır kesintisiz iktidardayız. Milletimizin AK Parti'den, Recep Tayyip Erdoğan'dan ve Cumhur İttifakı'ndan vazgeçmemesinin yegane nedeni milletin hissiyatına tercüman olması, milletin taleplerine duyarlı olmasıdır" diye konuştu.





'81 VİLAYETE AYRIM YAPILMADI'





Sahada dinledikleri vatandaşların görüşlerinin çok önemli olduğunu belirten Bakan Tunç şöyle devam etti:





"O görüşler doğrultusunda politikalarımızı şekillendiriyoruz, icraatımızı onların istek ve talepleri doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Eser siyasetiyle milletimizin refahını arttırmak hem de ülkemizi daha güçlü yaparak Türkiye Yüzyılını inşa etmek. 23 yılda Türkiye’nin 81 vilayetinde hiçbir ayrım yapmadan, eser siyasetiyle büyük yatırımlara imza atan iktidarın mensuplarıyız. Hayal dahi edilemeyen birçok icraata imza attık. Dünya projesi dediğimiz, dünyada en büyük havaalanı, en büyük köprü dediğimiz eserleri Türkiye’ye kazandırdık. 23 yılda bir taraftan Türkiye'nin altyapısıyla, üstyapısıyla, yollarıyla, üniversiteleriyle, konutlarıyla, barajlarıyla, tünelleriyle, hızlı trenleriyle, enerji hamleleriyle, doğal gazından, nükleerine, kömürüne, petrolüne varıncaya kadar, milli enerji hamleleriyle ve milli savunma hamleleriyle yüzde 80 yerlilik oranını yakalayarak çok büyük mesafeler aldı."









'MİLLETİMİZDEN HEP DESTEK ALDIK'





Türkiye’nin fiziki kalkınmasını sağlarken diğer yandan da Türkiye’nin demokratik kalkınmasını gerçekleştirmenin gayreti içerisinde olduklarını söyleyen Bakan Tunç, “Türkiye’nin yüksek standartlı bir demokrasiye kavuşması için mücadele ettik. Bu mücadeleyi yaparken de evet, engellemelerle karşılaştık. Vesayetçi, darbeci anlayışın hakimiyetini sürdürmesi ve Türkiye’nin her alanda kalkınmasını istemeyen içeride ve dışarıda şer güçler boş durmadılar. Bu süreçte kapatma davalarıyla karşı karşıya kaldık. Sokak kalkışmalarıyla karşı karşıya kaldık. Masa başında emniyet-yargı-darbe girişimleriyle karşı karşıya kaldık. Terörün azdırılmasından tutun da ülkemizde bir kaos ortamı oluşturulması ve 15 Temmuz hain kalkışmasına giden yolda birer birer taşları döşemeye devam ettiler. 15 Temmuz’da da o karanlık geceyi milletimize yaşatan hainler oldu ama milletimiz şanlı bir direniş gösterdi ve Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğiyle birlikte ilk kez Türkiye’de darbeye karşı darbe yapıldı. Türkiye’nin bir daha böyle karanlık geceler ile karşılaşmaması için önemli reformlara imza attık. Milletimizden hep destek aldık" dedi.





'YENİ BİR ANAYASAYLA YOLUMUZA DEVAM ETMEK HEDEFLERİMİZDEN BİRİSİ'





Anayasaya dair de konuşan Bakan Tunç, “Anayasamızdaki vesayetçi ruhu azaltmaya yönelik bu çabalarla durmak istemiyoruz. 'Milletvekillerinin, milletin temsilcilerinin yazdığı, onların kaleminden çıkan; demokratik, sivil, katılımcı, temel hak ve özgürlükleri öne alan ve bir toplum sözleşmesi hüviyetinde, toplumun her kesiminin içinde kendisini bulduğu yeni demokratik bir anayasayı yapmak milletimize borcumuzdur' diyoruz. Parti programımızdan, daha ilk 2002 seçimlerinden itibaren her seçim beyannamesinde biz milletimize bunu vadettik. Diğer partiler de vadediyor, herkes yeni anayasada mutabık. Ama maalesef geçmişte zamanlarda Meclis’te kurulan uzlaşma komisyonları belli noktaya kadar ilerledi, fakat nihayete erdirilemedi. İstiyoruz ki Türkiye Yüzyılı'nın başında, Cumhuriyetimizin artık 2’nci yüzyılının başında demokratik sivil bir anayasa, darbeci anayasanın artık geride bırakıldığı yeni bir anayasayla yolumuza devam etmek hedeflerimizden birisi" dedi.





40 YIL ÖNCE KAZANILMIŞ OLACAKTI





Türkiye Yüzyılı’nı inşa edebilmek için Türkiye’nin huzur ve güvenliğinin tam anlamıyla sağlanmasının çok önemli olduğunu belirten Bakan Tunç, “Terörsüz Türkiye hedefimizde inşallah başarıya ulaşabilmek için büyük bir gayret gösteriyoruz. 41 yıldan bu yana terörle mücadele ediyoruz. 2 trilyon dolardan fazla ekonomik kaybımız oldu. Bu kayıp olmasaydı, bugün milletimizin refahı kat kat fazla olacaktı. Son 23 yılda Türkiye’nin kazandığı devasa eserler belki 40 yıl önce kazanılmış olacaktı. Maalesef bir yandan ekonomik kaybımız olurken, diğer yandan şehitler verdik, gazilerimiz oldu. 50 bine yakın insanımız teröre şehit verildi. Büyük acılar çektik ve kalkınmamız sekteye uğradı. 23 yıldan bu yana da büyük bir mücadele verdik. Terörün, özellikle de teröre zemin hazırlayan konuları bir bir ortadan kaldırdık. Güvenlik güçlerimiz canlarını feda ederek büyük mücadeleler verdi. Canlarını feda ettiler. Sağlık memurlarımız, doktorlarımız, öğretmenlerimiz, yatırım yapmak isteyen iş insanlarımız şehit edildi. Şantiyeler basıldı, yatırımlar engellenmeye çalışıldı" diye konuştu.





'SAVUNMA SANAYİ MİLLİLEŞTİ, TÜRKİYE BAŞARILI OLDU'





"Cumhurbaşkanımızın 2002’de iktidara geldiğinde ilk icraatı olağanüstü hali kaldırmak oldu" diyen Bakan Tunç, şöyle devam etti:





"Sadece Kürt vatandaşların değil, tüm vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlükleri konusunda büyük reformlara imza atıldı. Bu ülkede Kürtçe yasağı vardı. Kürtçe şarkı söylemek yasaktı, Kürtçe kaset satışı yasaktı. Yakalandığında cezalandırılırdı. Bir siyasetçi kendi ana dilinde propaganda yapamazdı. Ana dilinde savunma yapamazdı. Kürtçe enstitüler kuruldu, üniversitelerde seçmeli dersler verildi. Temel hak ve özgürlükler gerek eğitim gerek düşünce gerek ifade özgürlüğüyle ilgili kazanımlar bir yandan sağlanırken, bir yandan da terör ve güvenlik anlamında büyük mücadele oldu. Bu mücadelede başarılı olmamızı yerli ve milli silahlarımız sağladı. Savunma sanayimiz millileştikçe gerek iç güvenlik gerek dış güvenlikte Türkiye başarılı oldu. 'Bin yıllık kardeşliğimizi kuvvetlendirmenin vakti geldi' dedik. 'Terörsüz Türkiye' süreci Cumhurbaşkanımızın ve Devlet Bahçeli’nin açıklamalarından sonra terör örgütünün kendini feshetmesi ve silahları yakmasıyla birlikte önemli mesafeler alındı. TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda iktidar ve muhalefet partilerinin temsilcileri sürecin kalıcı olması için fikirlerini ifade etti."





Şehit ailelerini üzecek hiçbir adım atmayacaklarını her zaman söylediklerini kaydeden Bakan Tunç, "Cumhurbaşkanımız da bunu ifade ediyor. Bu süreçte bir pazarlık asla olamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, hukuk devletidir. Ne gerekiyorsa Terörsüz Türkiye için hukuk çerçevesinde yapılır. Temennimiz; milletimizin isteği doğrultusunda, terörden tamamen arınmış bir Türkiye olmaktır. Türkiye Yüzyılı’na başladığımız bu dönemde, terörsüz bir ülke olarak kalkınma sürecimizi daha da artırmayı ve kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.





'CHP GENEL MERKEZİ DEZENFORMASYON FABRİKASINA DÖNÜŞTÜ





Muhalefete yönelik de konuşan Bakan Tunç, "Biz eser siyaseti yapmaya devam edeceğiz. Muhalefet karalama siyaseti yapmaya devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi’nin genel merkezi adeta bir yalan üretim merkezi. Dezenformasyon fabrikasına dönüştü. Oradan üretilen dezenformasyonlar, yalanlar maalesef onların parti sözcüleri tarafından sürekli dile getiriliyor. Sürekli bir karalama siyaseti var. Başından beri maalesef böyle. Biz ise eser siyasetiyle, hizmet siyasetiyle yolumuza kesintisiz devam edeceğiz" dedi.





'BALIKESİR SON 23 YILDA BÜYÜK YATIRIMLARA KAVUŞTU'





Balıkesir’de yapılan yatırımlara değinen Bakan Tunç, "Bu anlamda yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Balıkesir’imiz de son 23 yılda büyük yatırımlara kavuştu. Ben avukatlık yıllarımda buraya gelir, giderdim. İstanbul’dan Altınoluk'a 8 saatte gelirdik. Ne otoyol vardı ne hızlı ulaşım. Yeni nesil gençlerimizin bunları hatırlaması mümkün değil. Bunlar çünkü 23 yıl önceki fotoğraf ama onlar da tabi geçmişi okuyarak, büyüklerinden dinleyerek, nereden nereye geldiğimizi göreceklerdir, görüyorlardır. Bugün ise otoyollar, bölünmüş yollar, hastaneler, üniversiteler, spor tesisleri, öğrenci yurtları, barajlar, TOKİ konutları Balıkesir’e kazandırıldı. Yatırımlar milyarlarla ifade ediliyor. Milli Eğitim’den sağlığa, ulaştırmadan adalet hizmetlerine kadar çok önemli adımlar atıldı. Bandırma, Edremit, Susurluk, Gönen, Dursunbey, Burhaniye, Marmara, Kepsut, Manyas gibi ilçelerde adalet binaları, hükümet konakları yapıldı. Yeni yatırımlar da yolda. Burhaniye Adalet Binası inşaatı devam ediyor, Marmara Adalet Binası ihale aşamasında. Balıkesir’e 35 bin metrekarelik yeni bir adliye kazandıracağız. Bandırma Adalet Binası için proje çalışmaları sürüyor. İlçelerde de adalet hizmetlerini güçlendirecek projeler devam ediyor. Tüm bu yatırımlar milletimizin huzuru ve refahı için. Bugün Balıkesir’de verimli bir program gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.







