Bakan Tunç'tan 'YouTuber olmuş gazetecilere': Siz önce geçmişinize bakın

Yargı mensuplarının yılda 12 milyon dosyanın kararını verdiğine dikkati çeken bakan Yılmaz Tunç,

"12 milyon dosyanın içerisinde eleştirilen kararlar da var. Hatalı olup, temyizde düzeltilen kararlar da var. Yılda verilen 12 milyon kararın içerisindeki birkaç olumsuz ya da eleştirilen bir karar nedeniyle tüm yargı teşkilatının töhmet altında bırakılmasını kabul edemeyiz. Yargı çalışanları gece, gündüz çalışarak bu kararları veriyorlar. Vatandaşın hakkına bir an önce ulaşabilmesi için üstün gayret gösteriyorlar. Birkaç olumsuz kararı öne çıkararak Türkiye'nin yargı bağımsızlığı, tarafsızlığı konusunda seçimlerin, demokrasinin bile olmadığı ülkelerin gerisinde olduğunu söylemek büyük haksızlıktır. Eleştirilebilir ama bunu genelleyerek, yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda bir sıkıntı varmış gibi göstererek, bunun propagandasını yapmanın kasıtlı olduğunu söylemek istiyorum. Yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusunda tereddüdümüz olamaz"