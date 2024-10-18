Bakan Tunç'tan 'YouTuber olmuş gazetecilere': Siz önce geçmişinize bakın

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yargı Reformu Strateji Belgesi'nde son aşamaya geldiklerini belirtip, "Toplumda beklenti oluşturan denetimli serbestlik, koşullu salıverme, tutuklama sebepleri gibi konularda çözüm üretecek önemli düzenlemeleri hayata geçireceğiz" dedi. Bakan Tunç ayrıca isim vermeden Türk yargısının bağımsızlığını tartışan 'YouTuber olmuş gazetecilerin' söylemlerine sert çıktı. Tunç, "Siz önce geçmişinize bakın. Bu ülkenin hakim ve savcıları hukukun üstünlüğüne inanan, gecikmeyen adalet sisteminin tesisi için yoluna devam edecek. Bundan şüpheniz olmasın" ifadelerin kullandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Muğla'nın Seydikemer ilçesinde Adalet Sarayı Açılış Töreni'ne katıldı. Bakan Tunç, burada yaptığı konuşmada, 2002 yılında müstakil adliye binası sayısının 78 olduğunu belirtip, "Bugün Seydikemer ile birlikte 367 müstakil adliye binasına ulaştık. İhtiyaca göre bunların sayısını artıracağız" dedi. Bakan Tunç, kanunların ihtiyaca cevap vermediğini gördükleri anda Yargı Reformu Strateji Belgeleri ile mevzuatın güncellendiğini söyledi. Yargı Reformu Strateji Belgesi'ne ilişkin toplumun her kesiminden gelen görüşleri değerlendirdiklerini vurgulayan Tunç, artık son aşamaya geldiklerini kaydetti.