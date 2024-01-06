Bakan Uraloğlu kritik soruyu tvnet ekranlarında cevapladı: Muhtemel depremde İstanbul'dan kaçış nasıl olacak?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, tvnet'te Net Bakış Özel programına konuk oldu.

Canlı yayında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Bakan Uraloğlu, 6 Şubat sonrası deprem bölgesinde yapılan çalışmalara ve İstanbul'da beklenen depreme karşı yapılan hazırlıklara değindi.

6 Şubat'taki depremlerin hemen ardından afet bölgesine intikal ettiklerini ifade eden Uraloğlu, yapılan çalışmalarla bölgenin ayağa kaldırıldığını ve çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Olası İstanbul depremine ilişkin de konuşan Bakan Uraloğlu, gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını söyledi.

"Bizim için Zengezur Koridoru olmazsa olmazdır"

Bakan Uraloğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Buradaki İran ya da diğerlerinin bütün refleksi hani yapılana karşı çıkmak mı yoksa denklem dışında kalmamak mı? Biz İran tarafına şunu söylüyoruz. Buradan size bir bağlantı erebiliriz ki onlarında bu anlamda bir talepleri var. Biz her ikisi de mutlaka olmalı diyoruz. Bizim için Zengezur Koridoru olmazsa olmazdır. Biz bunu hayata geçireceğiz ama İran'ın bu bağlantısına da yani kendi topraklarından geçmesi değil. Zengezur koridoru ayrıca kendi içinden bir ucundan bağlantı ile ilgili talebi var. Onu da görüşüyoruz uygun zamanlamada onu da yapmamız gerekir diye düşünüyoruz."





6 Şubat depremi sonrası bölgedeki çalışmalar

1 ay sonra yıl dönümü olacak. Bu vesileyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. 6 Şubat hemen sabahı biz deprem bölgesindeydik. İkinci depremi Adıyaman'da AFAD binasının içinde yaşadık. Gerçekten korkutucu bir süreçti. Yakından yaşayan kişilerden bir tanesiyim. Burada ulaştırma yapılarının belli şekilde etkilenmesi söz konusu. Ama genel anlamda baktığımızda ulaştırma yapıları kendilerinden beklenen performansı gerçekleştirdi. Bazıları hiç etkilenmedi. Bazıları orta bakımlarla hayata geçmiş oldu. bizim orada en zor Nurdağı viyadüğünde ciddi etki olmuştu. En büyük etki Hatay havalimanında olmuştu. Oralardaki gerekli müdahaleleri yaptık. Bazılarını birkaç saat içerisinde, bazılarını bir gün içerisinde, bazılarını 5-6 gün içerisinde yaprak oralarını hizmete aldık. şimdi neredeyiz. Karayolu ulaşımında bir sıkıntımız kalmadı. Bazı çalışmalara devam ediyoruz ama mevcut trafiği etkilemiyor.









Demiryollarında belli kısımlarda özellikle Adıyaman - Malatya arasında bir hattımız hala kapalı orada ciddi hasar oluştu. Alternatif Sivas üzerinden bir hattımız var.

Bir de tabi bu deprem 670 bin civarında konut 180 bin civarında da iş yeri etkilendi. Dolayısıyla 850 bin civarında konut ve iş yerinin yeninden yapılması söz konusu. Bunların bir kısmı yerinde dönüşümle yapılacak bir kısmı da rezerv alanlar başlandı yapılmaya.

Burada da Bakanlık olarak diğer ilgili Bakanlılarla koordinasyon içerisinde özellikle deprem bağlantı yollarının 180 kilometrelik kesimi de bizim Bakanlığımıza Karayolları Genel Müdürlüğümüze Cumhurbaşkanımızın takdiri ve kararıyla verildi orada çalışmalara başladık. Sadece bir evi bitirmeyle işimizin bitmeyeceğini biliyoruz. Oranın kanalizasyonundan, içme suyundan enerjisine iletişimine her şeyine kadar bütün altyapılarını yollarından altından yapıyoruz. Evler teslime edilme aşamasında biz o yolları da bitirmiş olacağız.

Vatandaşlarımız günlük yaşantılarına peyderpey dönüyor. Konutlarımızın teslimini de yapacağız. Ufak tefek rötuşları yapılıyor.

Hatay Havalimanı'nda yapılan çalışmalar

Hatay Havalimanı'nda olan deprem Amik Ovası'nda oranına arazi kodlarının 1,5 metre komple aşağıya inmesine sebep verdi. Terminal binamız fore kazıklar üzerine oturduğu için seviyesi korudu ama arazi 1,5 metre aşağıya indi. Her şeye rağmen sağlam kaldı. Geçirimsiz duvarlar vardı depremde onlar kırıldı ve depremde bütün zeminle birlikte aşağıya oturdu. Pisti kesen 3-4 noktada fay hattı pisti kesti. Biz oranın onarımını yaparak acil yardım malzemelerinin ulaşmasını sağladık. Halihazırda da mevcut pist boş iniş için müsait. Dolu kalkış hala düzenli olmasa da seferler yapıyoruz.

Havalimanını nereye yaparız diye arkadaşlarla çok detaylı çalıştık. Uzun çalışmalar sonucu ODTU ve TÜBİTAK'tan da destek aldık. beş noktada havalimanının yapılabilirliğini irdeledik. Dört tanesi mevcut havaalanının kenarında, bir tanesi de İskenderun'da olmak üzere.









Muhtemel depremde İstanbul'dan kaçış nasıl olacak?

Önemli yapıları gözden geçirmeye başladık. Bunu uzun yıllardır yapıyoruz ve gerekli güçlendirmeleri yapıyoruz. Şimdi İstanbul haritasını gözümüzün önüne getirecek olursak ana ulaşım arterlerini biz zaten hayata geçirdik. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki güçlendirme çalışmalarını iki yıldır devam ettiriyoruz. İstanbullunun bir çoğu bunun farkında değil. Ciddi bir şekilde kentsel dönüşümü yapmalıyız.











