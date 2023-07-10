Bakan Uraloğlu: Mevsim normalleri üzerindeki sağanak yağışlar yarın da etkisini sürdürecek

Uraloğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, dün geceden itibaren özellikle Bolu, Zonguldak, Bartın, Ordu, Karabük, Kastamonu, Sivas, Erzincan ve Samsun'u etkisi altına alan yoğun yağışlar sebebiyle sel ve heyelan olayları yaşandığını hatırlatarak "Kara yolu ulaşımında da sel, teressübat birikmesi gibi olumsuzluklar nedeniyle yer yer aksaklıklar meydana gelmiştir. Karayolları Genel Müdürlüğü, AFAD, Jandarma, Emniyet Genel Müdürlüğü vb. birçok kurum ivedi bir şekilde duruma müdahale etmiş ve etmeyi de sürdürmektedir." ifadelerine yer verdi.

Bakan Uraloğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"Özellikle yol boyunda 7/24 görev yapan Karayolları ekiplerimiz tüm ekipman ve araçları ile sel birikintilerini boşaltma, sonrasında alan temizleme gibi işlemleri hızlıca gerçekleştirmektedirler. Ulaşımın aksamaması için oluşturulan alternatif güzergâhlara yönlendirme yapılmış ve belli noktalarda trafik normale dönmüştür. Ordu, Bartın, Zonguldak, Karabük, Kastamonu, Bolu, Sivas, Erzincan başta olmak üzere birçok ilimiz ve ilçemizde ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmektedir. Çevre illerden de buralara ekip ve ekipman desteği sağlanmıştır. Bu gece yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da ekiplerimiz teyakkuz halinde olacaklardır.

Ereğli-Zonguldak Yolu, Kilimli-Filyos-Saltukova Yolu, Bartın-Arıt Yolu, Bartın-Amasra Yolu, Bartın-Kurucaşile Yolu, Zonguldak-Devrek Yolu, Bartın-Kozcağız-Perşembe Yolu, Zonguldak-Devrek Yolu, Çaycuma-Bartın Yolu, Bartın-Arıt Yolu, Kozcağız-Hasankadı Yolu başta olmak üzere toplam 14 güzergâh ulaşıma açılmıştır. Karaman-Beycuma-Devrek Yolu 17-19. kilometreler arası, Alaplı-Yığılca Yolu 14-17. kilometreler arası, Gökçebey-Yenice-Karabük Yolu 0-1. kilometreler arası, Devrek-Ereğli Yolu 22-25. kilometreler arası, Gökçebey-Yenice-Karabük Yolu 6. kilometresi Kayadibi mevki, Gökçebey-Yenice-Karabük Yolu 16. kilometresi, Kilimli-Filyos-Saltukova Yolu 20-24. kilometresi, Karaman-Beycuma-Devrek Yolu, Gökçebey-Yenice-Karabük Yolu, Perşembe-Kozcağız-Bartın Yolu, Ankara-İstanbul Otoyolu ise halen ulaşıma kapalıdır.

Meteorolojiden aldığımız bilgilere göre mevsim normalleri üzerindeki sağanak yağışların yarın da etkisini sürdüreceği öngörülmektedir. Bu nedenle özellikle Bartın, Zonguldak, Karabük, Trabzon, Rize, Artvin, Sinop, Samsun, Ordu, Giresun, Sakarya, Kastamonu, Bolu ve çevre illerimizde yola çıkacak vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını, çok elzem olmadığı müddetçe yola çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabb'im ülkemizi her türlü afetten esirgesin!"



