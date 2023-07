Bakan Uraloğlu Ordu'da: Yaralarımızı en kısa sürede saracağız

Bakan Uraloğlu, “Şu ana kadar 351 iş yeri 34 konut bu felaketten etkilendi. 184 makine ve 216 personelle çalışmalarımız devam ediyor. Hasar tespit çalışmalarına da hızlıca başladık. Adeta teyakkuz halindeyiz. Bundan sonrası için bu tür afetlerin tekrar yaşanmaması için neler yapmamız gerektiğini masaya yatıracağız. Geçmişte aldığımız önlemler sayesinde iki gündür etkili olan aşırı yağışların etkisini hafifletmiştir. Teknik elemanlarla yapacağımız tespitlerle bundan sonraki önlemleri arttıracağız. Bazı radikal önlemler almamız gerektiğini tespitini yaptık. Özellikle merkezlerde bulunan bazı dere yataklarının üzerinin kapatıldığı ve buralardaki akışın sağlıklı olmadığı ve geri basarak şehri sular altında bıraktığını görmüş olduk. Bunlarla ilgili de gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız gerekse Tarım ve Orman Bakanlığımız çalışmaları yaparak bunların önlemlerini alacağız. Ordu da can kaybımız söz konusu değil. Sadece Samsun’da can kaybımız oldu. Allah beterinden saklasın ve bütün ülkemize geçmiş olsun diyorum” dedi.

Afetin ilk dakikasından bu yana tüm ekiplerimiz ile seferberlik içinde selin vurduğu şehirlerde çalışmaları aralıksız olarak devam ettirdiklerini de kaydeden Bakan Uraloğlu, “Şu an itibarıyla bu çalışmalar 11 noktada yoğunlaştı. Selden daha çok etkilenen kesimlerde 184 makine, 296 ekip ile kesintisiz yol açma, su boşaltma, temizleme vs. çalışmalarımız devam etmekte. Kapalı olan yollar için geçişler alternatif güzergâhlardan verilmektedir. Müsterih olun, yağışlar normale dönene kadar teyakkuz halinde olacağız. Devletimiz her zaman olduğu gibi tüm imkânlarıyla vatandaşının yanındadır. Yaraların sarılması için devletin tüm imkânlarını seferber ettik. Selden etkilenen tüm bölgelerimizde valiliklerimiz ve AFAD koordinesinde, karayolları ekiplerimiz, emniyet, jandarma, sahil güvenlik, Devlet Su İşleri, Özel İdareler, Kızılay, UMKE ve belediyelerle koordinasyon içerisinde her ihbarı hassasiyetle değerlendiriyor. Tüm afet bölgesindeki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” diye konuştu.