Bakan Uraloğlu Ordu'da: Yaralarımızı en kısa sürede saracağız

Ordu’daki incelemelerin ardından basın toplantısı düzenleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Geçmişte aldığımız önlemler sayesinde iki gündür etkili olan aşırı yağışların etkisini hafifletti. Yağışlar normale dönene kadar teyakkuz halinde olacağız. Devletimiz her zaman olduğu gibi tüm imkânlarıyla vatandaşının yanındadır. Yaraların sarılması için devletin tüm imkânlarını seferber ettik” diye konuştu.





Sel ve heyelanın etkili olduğu Ordu’ya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Ordu ile birlikte Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce gibi özellikle sahil kesimdeki Karadeniz illerimizde sel ve heyelan afetleri yaşadık. Ordu'da da son 24 saatte yer yer 200 kg yağış kaydedildi ve bugün yağışların etkisini sürdürmesi, metrekareye 51-100 kg arası yağış düşeceği tahmin ediliyor. Maalesef, Ordu Şehir Geçişinin 37’nci ve 39’uncu kilometreleri arasında sel ile birlikte gelen teressübat nedeniyle trafikte aksamalar oldu. Gülyalı İlçe girişi 52’nci kilometresinde dağ bandında heyelan nedeniyle yolumuz ulaşıma kapanmıştı. Karayolu ekiplerimizle kapanan yollar tekrar ulaşıma açıldı” dedi.





Tespitler yapılıp radikal önlemler alınacak





Bakan Uraloğlu, “Şu ana kadar 351 iş yeri 34 konut bu felaketten etkilendi. 184 makine ve 216 personelle çalışmalarımız devam ediyor. Hasar tespit çalışmalarına da hızlıca başladık. Adeta teyakkuz halindeyiz. Bundan sonrası için bu tür afetlerin tekrar yaşanmaması için neler yapmamız gerektiğini masaya yatıracağız. Geçmişte aldığımız önlemler sayesinde iki gündür etkili olan aşırı yağışların etkisini hafifletmiştir. Teknik elemanlarla yapacağımız tespitlerle bundan sonraki önlemleri arttıracağız. Bazı radikal önlemler almamız gerektiğini tespitini yaptık. Özellikle merkezlerde bulunan bazı dere yataklarının üzerinin kapatıldığı ve buralardaki akışın sağlıklı olmadığı ve geri basarak şehri sular altında bıraktığını görmüş olduk. Bunlarla ilgili de gerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız gerekse Tarım ve Orman Bakanlığımız çalışmaları yaparak bunların önlemlerini alacağız. Ordu da can kaybımız söz konusu değil. Sadece Samsun’da can kaybımız oldu. Allah beterinden saklasın ve bütün ülkemize geçmiş olsun diyorum” dedi.

Ekipman ve personel takviyesi yaptık





Ordu’daki çalışmalarımızı Sayın Valimiz Tuncay Sonel ve Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler ile birlikte koordine ettiklerini ifade eden Bakan Uraloğlu, “Karayolu ekiplerimizle kapanan yolların tekrar ulaşıma açılması için çalışmaları en kısa sürede başlattık. Söz konusu kesimlere 2 ekskavatör, 3 kanal kazıcı yükleyici, 4 yükleyici, 15 Kamyon, 3 greyder, 4 treyler ve 45 personel ile müdahale ettik. Şu anda Ordu ilimizde kapalı yolumuz bulunmuyor. Ayrıca sel nedeniyle zarar gören ve çamur dolan iş yerleri ve kurumlardaki temizlik çalışmalarını hızlandırmak ve hayatı biran evvel normale döndürmek için çevredeki karayolu birimlerimizden Bobcat’ler yani mini yükleyiciler getiriyoruz. Onların dar alanlardaki manevra kabiliyetleri sayesinde temizlik çalışmalarını süratle bitireceğiz” dedi.

“Yaralar en kısa sürede sarılacak”





Afetin ilk dakikasından bu yana tüm ekiplerimiz ile seferberlik içinde selin vurduğu şehirlerde çalışmaları aralıksız olarak devam ettirdiklerini de kaydeden Bakan Uraloğlu, “Şu an itibarıyla bu çalışmalar 11 noktada yoğunlaştı. Selden daha çok etkilenen kesimlerde 184 makine, 296 ekip ile kesintisiz yol açma, su boşaltma, temizleme vs. çalışmalarımız devam etmekte. Kapalı olan yollar için geçişler alternatif güzergâhlardan verilmektedir. Müsterih olun, yağışlar normale dönene kadar teyakkuz halinde olacağız. Devletimiz her zaman olduğu gibi tüm imkânlarıyla vatandaşının yanındadır. Yaraların sarılması için devletin tüm imkânlarını seferber ettik. Selden etkilenen tüm bölgelerimizde valiliklerimiz ve AFAD koordinesinde, karayolları ekiplerimiz, emniyet, jandarma, sahil güvenlik, Devlet Su İşleri, Özel İdareler, Kızılay, UMKE ve belediyelerle koordinasyon içerisinde her ihbarı hassasiyetle değerlendiriyor. Tüm afet bölgesindeki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor” diye konuştu.

Çalışmalar aralıksız devam ediyor





Dün geceden itibaren selin etkili olduğu diğer il olan Bolu’da incelemeler yaptıklarını da söyleyen Bakan Uraloğlu, “Oradan bölgedeki tüm müdahale çalışmalarını sahada inceledik. Maalesef halen yağış ve akışın devam ettiği bölgelerde can güvenliği açısından yollara müdahale edip, çalışma yapamıyoruz. Müdahale edebilecek noktalarda zaten çalışmaları hemen başlatıyor ve bitiriyoruz.





Dün gece yarısı itibariyle; Ereğli-Zonguldak Yolu, Kilimli-Filyos-Saltukova Yolu, Bartın-Arıt Yolu, Bartın-Amasra Yolu, Bartın-Kurucaşile Yolu, Zonguldak-Devrek Yolu gibi kapanan yollarımızdan 14’ünü açmıştık. Meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Ankara-İstanbul Otoyol’u ile birlikte 7 güzergâhta da yol açma çalışmalarına gece boyunca devam ettik. Günün ilk ışıklarıyla birlikte Fatsa-Ordu Piraziz Yolumuzun 37-39. Km’lerinde yaşanan aksamalar giderdik ve saat 07:45 itibarıyla ulaşımı normale döndürdük. Ereğli-Devrek Yolu’nun 22-25. Km’leri arası Çaylıoğlu-Armutlucuma Mevkiinde, Karaman-Beycuma-Devrek Yolu’nun 17-19. Km’leri, Alaplı-Yığılca Yolu’nun 14-17. Km’leri, Perşembe-Kozcağız-Bartın Yolu’nun 8-10. Km’leri ve Gökçebey-Yenice-Karabük Yolu’nun 1. Km’sindeki sel hasarı ve 6. Km’sindeki çökme noktalarında çalışmalarımız sürüyor. Şu anda Gökçebey- Karabük arası ulaşımı Devrek-Mengen-Gerede-Karabük Yolu üzerinden sağlıyoruz. Ankara-İstanbul Otoyolu Bolu Tüneli çıkışındaki viyadüklerde meydana gelen heyelan nedeniyle Ankara-İstanbul yönü trafiğe kapalı. Ama ekiplerimiz süratle yol açma çalışmalarını sürdürüyor. İnşallah bu akşam saatleri itibariyle oradaki çalışmaları da bitirmeyi planlıyoruz. Şu an için Ankara'dan İstanbul'a gidecek olan yol kullanıcılarımızın da ikinci bir duyuruya kadar Ankara-Eskişehir-Bilecik-Sakarya istikametini kullanmaları gerekiyor” dedi.

Yağışların etkisi devam edecek





Meteorolojiden alınan bilgiye göre mevsim normalleri üzerindeki sağanak yağışların bugün de etkisini sürdüreceği belirtildi. Özellikle Ordu ile birlikte; Bartın, Zonguldak, Karabük, Trabzon, Rize, Artvin, Sinop, Samsun, Giresun, Sakarya, Kastamonu, Bolu ve çevre illerde yola çıkacak vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini de kaydeden Bakan Uraloğlu, “Çok elzem olmadığı müddetçe sürücülerin yola çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. Eğer çıkacaklarsa da yollarımızda çalışma yapan tüm ekiplerimizden gelen talimatlara uymalarını istiyoruz” diye konuştu.



