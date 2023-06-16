Bakan Uraloğlu: Tüm tedbirler alındı bayram boyunca teyakuzda olacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu
Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada vatandaşların bayram sevincini doyasıya yaşamasını ve sevdiklerine kolayca ulaşmalarını istediklerini ifade ederek, bayram tatilinde KGM sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerin ücretsiz olacağını hatırlattı.
Uraloğlu, İstanbul'un iki yakasını bir araya getiren ve kent içi ulaşımın ana omurgasını oluşturan Marmaray başta olmak üzere Kağıthane-İstanbul Havalimanı Hattı ve Halkalı-Bahçeşehir Hattı, Ankara’da Başkentray, İzmir’de İZBAN'ın Kurban Bayramı süresince ücretsiz hizmet vereceğini bildirdi.
Bayram süresince sadece kent içi ulaşım sistemlerinden 3 milyona yakın vatandaşın yararlanması bekleniyor.