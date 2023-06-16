Bakan Uraloğlu: Tüm tedbirler alındı bayram boyunca teyakuzda olacağız

Demiryolu taşımacılığının hız ve maliyet açısından çok avantajlı olduğuna dikkati çeken Uraloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdesiyle 9 güne çıkan Kurban Bayramı tatilinde memleketlerine gitmek isteyen vatandaşlarımıza hızlı trenler ile ana hat ve bölgesel trenlerde 24 bin koltuktan fazla kapasite artışı sağladık. Memleketlerine gidemeyen veya tatillerini Ankara-İstanbul ve İzmir'de geçirecek vatandaşlarımız içinse Kurban Bayramı süresince kent içi ulaşımı ücretsiz yaptık." değerlendirmelerinde bulundu.