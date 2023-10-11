Bakan Uraloğlu'ndan İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin açıklama

"Şu anda İsrail'e uçuşları net olarak durdurduk. O bölgedeki limanlarla ilgili de 3'üncü seviye güvenlik önlemleri alarak yanaşılması söz konusu. Şartları takip ediyoruz. Güvenlik derecesini azaltma veya artırma konusunda şartlar netleşince, yeni bir karar almamız gerektiğinde alırız"