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Bakan Uraloğlu'ndan İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İsrail ve Filistin'deki Türk vatandaşlarının tahliyesine ilişkin son durumu paylaştı. Dışişleri Bakanlığı'yla koordineli çalıştıklarını belirten Uraloğlu, "Gerek duyulması halinde denizden, havadan her türlü operasyonu yapma hazırlığımız var" dedi.

Pınar Görgü
11:59 . 11/10/2023 mercredi
Yeni Şafak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilere açıklama yaptı.


"İsrail'e uçuşları net olarak durdurduk"

Uraloğlu, İsrail ve Filistin arasındaki gelişmelere ilişkin,
"Şu anda İsrail'e uçuşları net olarak durdurduk. O bölgedeki limanlarla ilgili de 3'üncü seviye güvenlik önlemleri alarak yanaşılması söz konusu. Şartları takip ediyoruz. Güvenlik derecesini azaltma veya artırma konusunda şartlar netleşince, yeni bir karar almamız gerektiğinde alırız"
diye konuştu.

“Denizden, havadan her türlü operasyonu yapma hazırlığımız var”

​Bölgede bulunan Türk vatandaşlarının tahliyesi sorulan Uraloğlu,
"Şu anda o konuyu Dışişleri Bakanlığı yürütüyor. Biz de bakanlığımızla koordineliyiz. Gerek duyulması halinde her türlü operasyonu yapma hazırlığımız var"
ifadelerini kullandı.


#Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
#İsrail
#Filistin
#tahliye
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