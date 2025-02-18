Bakan Uraloğlu'ndan Soykırımcı Bakan'a protesto: Salonu terk etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Fas'ta düzenlenen 4'üncü Küresel Yol Güvenliği Bakanlar Konferansı'na katıldı. Bakan Uraloğlu, oturumda konuşan İsrail Ulaştırma ve Yol Güvenliği Bakanı Miri Regev'i protesto ederek salonu terk etti.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen 4'üncü Küresel Yol Güvenliği Bakanlar Konferansı'na katıldı. 'Hayata Bağlılık' temasıyla gerçekleştirilen konferans; liderleri, uzmanları ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirdi. Uluslararası ulaştırma iş birlikleri hakkında da mevkidaşları ile ikili görüşmeler de gerçekleştiren Bakan Uraloğlu, konferans kapsamında Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı'na da katıldı. Toplantıda yol güvenliğinin geleceği, iklim değişikliği, sürdürülebilir ulaşım ve yeni hareketlilik trendleri ele alındı.
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Bakanlar Oturumu'nda yaptığı konuşmada yol güvenliğinin sadece ulaşım meselesi olmadığını vurgulayan Uraloğlu, yol güvenliğinin aynı zamanda halk sağlığı ve sürdürülebilir bir kalkınma sorunu olduğunu ifade etti. Türkiye'nin, 2030'a kadar can kaybını yüzde 50 azaltmak için yaptığı çalışmaların da altını çizen Uraloğlu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Uraloğlu, Türkiye'nin acil müdahale ve kaza sonrası bakım noktasında mesafe aldıklarını dile getirerek, bu tecrübeleri paylaşmak için iş birliğine açık olduklarını da anlattı. Türkiye'de son 20 yılda trafik kazalarında can kaybı oranında önemli bir düşüş sağlandığını ifade eden Uraloğlu, hedefin sıfır can kaybına ulaşmak olduğunu ifade etti.