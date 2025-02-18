Bakan Uraloğlu'ndan Soykırımcı Bakan'a protesto: Salonu terk etti

Yani yapay zekayı kullanmamız gerekiyor. Yol güvenliği ulusal bir mesele değil bölgesel ve küresel bir meseledir. Bu anlamda Marakeş Deklerasyonu'nu canı gönülden destekliyoruz, sonuna kadar iş birliği yapacağız. Unutmayalım her hayat değerlidir ve her trafik kazası önlenebilir"