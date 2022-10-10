Bakan Varank: Dijital oyun girişimciliğinde tarih yazıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi'nin (TEKNOMER) Keçiören Belediyesinin imkanlarıyla 4 milyon liraya yakın bir yatırımla hayata geçirildiğini belirterek, "Eğlen, öğren ve üret sloganıyla çalışacak bu merkezde evlatlarımız modern dünyanın dijital teknolojilerine yönelik çok önemli imkanlardan faydalanacak." dedi.

Bakan Varank, Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Keçiören Belediyesi tarafından hizmete sunulan merkezin, ilçedeki gençlerin en sık ziyaret ettiği yerlerden biri olacağına inandığını söyledi.

Merkezin, Belediye Başkanı Turgut Altınok öncülüğünde, tamamen belediye imkanlarıyla, 4 milyon liraya yakın bir yatırımla gençler için hayata geçirildiği bilgisini veren Varank, "İnşallah buraya TÜBİTAK ile bir katkı sağlayalım, burayı KOSGEB'in teknoloji merkezleri destek programı çerçevesine dahil edelim. Eğlen, öğren ve üret sloganıyla çalışacak bu merkezde evlatlarımız modern dünyanın dijital teknolojilerine yönelik çok önemli imkanlardan faydalanacak. Bunların başında da deneyim stüdyoları geliyor. Merkezimizde son teknoloji cihazlarla donatılmış ses ve görüntü stüdyoları yer alıyor." diye konuştu.

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Varank, "youtuber"lığın artık gençler arasında yaygın bir meslek olduğuna işaret ederek, merkezin bu işlerle uğraşan ya da ilgi duyan gençlerin içerik üretmekte kullanabileceği alanlardan biri olacağını dile getirdi.

Dijital oyunların da büyük bir sektör haline geldiğini anlatan Varank, "Bir stadyum dolusu insan futbol maçı izler gibi e-spor müsabakalarını izliyor. Merkez sayesinde Keçiörenli gençler de bu imkanlardan sonuna kadar faydalanabilecek. E-spor takımları kurup, burada turnuvalar düzenleyebilecek ya da antrenman yapabilecekler." ifadelerini kullandı.

Varank, merkezde açılışa özel bir e-spor müsabakasının düzenleneceğini belirterek, bu konuda gençlerin zaman yönetimini doğru yaptıklarından emin olmanın önemini vurguladı.

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"Dijital oyun girişimciliğinde tarih yazıyoruz"

Gençlerden sadece oyun oynamalarını değil, oyun geliştirmelerini de beklediklerinin altını çizen Varank, şunları kaydetti:

"Türkiye zaten son dönemde dijital oyun girişimciliğinde adeta tarih yazıyor. İstanbul bu yıl, dijital oyun sektöründe Avrupa’da en fazla yatırım alan şehir oldu. Bu alanda ciddi kabiliyetlerimiz var. Gençlerimiz, kurduğu startup'lar, geliştirdikleri oyun teknolojileriyle tüm dünyadan yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Burası da o vizyona uygun olarak, aynı zamanda bir kuluçka merkezi şeklinde tasarlandı. Gençler burada eğlenerek öğrenecekler, aynı zamanda kendi girişimlerini kuracaklar, çalışmalarını burada yapabilecekler. Üniversitelerle iş birliği içerisinde teknoloji ve girişimcilik eğitimlerinden, mentorluk ve ofis imkanlarından faydalanacaklar. Tüm ihtiyaçların her yönüyle düşünüldüğü, en nitelikli altyapıların oluşturulduğu bir tesis olmuş."

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Varank, 1994'te ODTÜ'ye başladığını, Turgut Altınok'un da aynı yıl belediye başkanı seçildiğini belirterek, 4 yıl Keçiören'de yaşadığını ve o zamandan bu yana ilçenin ne kadar geliştiğini takip edebildiğini anlattı.

"Çalışmalarımızın merkezinde gençlerimiz var"

Bakan Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde belirledikleri "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuna değinerek, kritik teknolojilerin sadece pazarı değil, aynı zamanda üreticisi olan bir Türkiye inşa etmek istediklerini anlattı.

Bu amaçla yürütülen çalışmaların merkezine gençleri aldıklarına dikkati çeken Varank, şöyle devam etti:

"Havacılıktan uzaya, savunma sanayiinden elektrikli araçlara, yazılımdan yapay zekaya kadar birçok alanda yaptığımız atılımlarda gençlerimizle beraber yol yürümek istiyoruz. Fırsat verildiğinde, imkan tanındığında Türk gençliğinin yapabileceklerinin bir sınırı olmadığına defalarca şahit olduk. Son dönemde ülkemizden çıkan 'Turcorn'lar ya da ordumuza teslim ettiğimiz Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'mız bu alandaki sadece iki örnek. Derdimiz, bu başarıyı her alanda yaygınlaştırmak ve gençlerimizin öncülüğünde ülkemizin teknolojik bağımsızlığını pekiştirebilmek. Bunun için de çocukluktan üniversite çağı ve sonrasına kadar hayatlarının her aşamasında gençlerimize en modern imkanları sunmaya çalışıyoruz."

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Varank, bu kapsamda hayata geçirilen projelere değinerek, her alanda gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Uzay alanında yapılan çalışmalarla dalga geçmeye çalışanların olduğunu ifade eden Varank, Rusya-Ukrayna savaşında Ukraynalıların iletişim altyapısını ABD'li bir şirketin gönderdiği uyduların sağladığını, uzayın yatırım yapmak mecburiyetinde olunan alanlardan olduğunu dile getirdi.

"Bizim derdimiz ülkeye hizmet etmek"

Varank, ortaya koydukları vizyona ve yaptıkları çalışmalara rağmen "birilerinin gençleri x, y, z diye kategorilere bölmeye ve sürekli olumsuzluk pompalamaya" çalıştığını savunarak, şöyle konuştu:

"Bunlara fırsat vermememiz lazım. Biz gençleri seven, gençlere güvenen, gençlerle yol yürüyen bir iktidarız, siyasi hareketiz. Zaman zaman Türkiye'nin 20 yılda geldiği noktaları ifade etmek için paylaşımlar yapıyorum. 2002'de Türkiye neredeydi, şimdi nerede bunları ortaya koymaya çalışıyorum. Ama zaman zaman gençler de bana 'Bunları anlatıyorsunuz, 2002'de, 2022'de böyleydi diyorsunuz ama biz zaten sizin iktidarınızda doğduk, geçmişi bilmiyoruz, ne gördüysek sizin zamanınızda gördük.' Ben de 'Evet haklısınız, bu kıyaslamaları yapamazsınız ama vizyon kıyaslaması yapabilirsiniz. Kim, size yüksek teknolojiden, bilimden, uzaydan bahsediyor? Kimler sizi sürekli olumsuzlukla yolunuzdan çevirmeye çalışıyor? Kim gençleri yazılımcı olarak yetiştirmeye çalışıyor, kim gençlere alternatif olarak muhtarların yanında sekreter olmayı koyuyor?' Gençlere farklı alternatifler koyuyoruz, geleceği okuyabiliyoruz, gençleri de geleceğe dönük yetiştirmeye devam edeceğiz. Onlar da Türkiye'nin başarı hikayelerini yazacaklar. Bu manada yerel yönetimler en büyük paydaşımız. Bizim ilçe belediyelerimizin anlayışını ortaya koymayan, yaptıklarını hayal edemeyen büyükşehir belediyeleri var. Dört yılda İstanbul'da, İzmir'de, Antalya'da hangi icraatı ortaya koymuşlar, hangi yatırımı yapmışlar, vatandaşın hangi derdini çözmüşler? Onların öyle bir derdi yok. Bizim derdimiz var, bu ülkeye hizmet etmek istiyoruz, ülkeyi 2053, 2071 hedeflerine kararlılıkla ulaştırmak istiyoruz."

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"Yayıncılık anlamında talepler var"

Açılış töreninde, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ile Hacettepe Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cahit Güran da birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından, Bakan Varank ve beraberindekiler, kurdele keserek merkezin açılışını gerçekleştirdi.

Varank, daha sonra merkezde incelemelerde bulundu, gençlerle sohbet etti.

Ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Varank, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile birlikte e-spor merkezleri açtıklarına değinerek, "Burada yayıncılık anlamında da gençlerden gelen talepler var. Kamu yayıncılığı anlayışıyla bunu ekranlara yansıtabilir miyiz, bununla ilgili çalışmalarımız var. Gençler çok ilgili, biz de onların bu ilgisini düşürmeden, gençlerimizi daha katma değer üretir hale getirmek için ne yapabiliriz, çalışıyoruz. Son dönemde fiziki eforla dijitali birleştiren oyunlar da geliştirilmeye başlandı. Bu alanda çalışan firmalarımız var, onlarla da beraber çalışıyoruz." dedi.

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