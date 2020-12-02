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Gündem Bakan Varank Ekonomi cahili bay iskambil muhalefeti önce 4 işlem öğrensin
POLİTİKA

Bakan Varank: Ekonomi cahili bay iskambil muhalefeti önce 4 işlem öğrensin

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Borsa İstanbul'un yüzde 10'nun Katar'lılara devredilmesine ilişkin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi. Varank "Ekonomi cahili bay iskambil muhalefeti, Borsa İstanbul'un açıkça kâr ederek gerçekleştirdiği hisse devrine karşı çıkıyor. Otel köşelerinde gizli kapaklı görüştükleri IMF’ten borç alsa zafer turuna çıkacak olan sözde hesap uzmanına tavsiyem: önce 4 işlem öğrensin" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Borsa İstanbul'un yüzde 10'nun Katar'lılara devredilmesine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Varank'ın yaptığı açıklama şöyle:

"Ekonomi cahili bay iskambil muhalefeti, Borsa İstanbul'un açıkça kâr ederek gerçekleştirdiği hisse devrine karşı çıkıyor.

Otel köşelerinde gizli kapaklı görüştükleri IMF’ten borç alsa zafer turuna çıkacak olan sözde hesap uzmanına tavsiyem: önce 4 işlem öğrensin."

"Borsa İstanbul’un bilançosu zaten kamuoyuna açık 2019 yılı kârı 1,09 Milyar₺

Borsa İstanbul'un SADECE %10'luk hissesi 1,56 Milyar₺'ye devredildi

Yani şirketin getirisi başka hiçbir şey hesaba katılmasa -ki böyle hesap olmaz- 15 ay değil ancak 15 yılda bu yatırımı amorti eder!"

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