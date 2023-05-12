Bakan Varank: Kasetlerin kumpasların piyasaya çıktığı terörün gölgesinde kalan bir seçime gidiyoruz

“İşte girişimcilik aslında şirketlerin ihtiyaç duyduğu yeni teknolojileri, inovasyonu elde etmeleri için de kullanacakları ana unsur. Togg da böyle bir projeydi. Aslında start-upların geliştirdiği teknolojileri, araçlarına entegre ederek daha katma değer üretecekler. Ürünlerini daha cazip hale getirecekler. Belki çok müzik dinlemeyi seven bir insan, sadece TRT Dinle’yi indirebildiği için bu arabayı alırken, bunu tercih edecek. Onun için katma değer teknolojili inovasyonda, bunu da işte Türkiye'nin otomobili güzel bir şekilde başarıyor. Peki bunu nasıl yapabiliyoruz? Asıl vurgulamamız gereken bu. Biliyorsunuz çok eleştiri oldu. ‘Bunun neresi yerli. Şuradan hangi parçasını getiriyorsunuz, buradan hangi parçasını getiriyorsunuz?’ dendi ama asıl önemli olan bunun Türkiye’nin fikri mülkiyet hakları bize ait olan bir projesi olması. İstediğin teknolojiyi getirip bu araca entegre edebilirsin, kimseden izin almana gerek yok ama siz dünyanın diyelim ki en iyi dikiz aynasını da yapsanız, Renault’a bu dikiz aynasını satabilmeniz için genel merkezinden izin almanız lazım. İstediği kadar başarılı ürün üretin. İşte Türkiye'nin otomobil fikri mülkiyet hatları yüzde 100 bize ait olduğu için, bu teknolojileri alıp kendine entegre edecek ve otomotiv endüstrisi değişirken, dönüşürken çok farklı bir boyutta rekabetçi özelliklerini ön plana çıkaracak.”