Bakan Varank: Kasetlerin kumpasların piyasaya çıktığı terörün gölgesinde kalan bir seçime gidiyoruz

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Bursa 2'nci bölge 1'inci sıra Milletvekili Adayı Bakan Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete alınan B-Cube Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi'nin tanıtım toplantısına katıldı.
‘Asıl önemli olan fikri mülkiyet haklarının bize ait olması’
Türkiye’nin otomobili projesini işaret eden Varank, şunları söyledi:
‘Kayıkçı kavgasıyla, tartışmalarla projeleri gölgelemek hoş değil’
‘Bu önemli bir seçim, bir kader seçimi’
Pazar günü gerçekleştirilecek seçimin Türkiye’nin kader seçimi olduğunu belirten Varank, “Sıradaki hayalimiz öncelikle 14 Mayıs’ta şu seçimi Allah'ın izniyle almamız. Bu önemli bir seçim, bir kader seçimi. Gündemi takip ediyorsunuz. Tekrar kasetlerin, kumpasların piyasaya çıktığı, terörün gölgesinde kalan bir seçime doğru gidiyoruz ama milletimiz feraset sahibidir. İnşallah 14 Mayıs’ta doğru tercihi yapacak, doğru takdiri yapacak. Allah'ın izniyle sağduyulu hareket edecek” dedi.