Bakan Varank Togg'un Anahtar eslimi için Bakü'de

Bakan Varank Bakü' de
Bakan Varank, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde düzenlenen Togg T10X İlk Teslim Töreni'nin ardından Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gitti.
Azerbaycan Teknik Üniversitesinde kurulan Bilişim Vadisi Bakü'nün tamamlanmak üzere olan binasında incelemede bulunan Varank, T3 Vakfının desteğiyle kurulan ve Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ni de barındıran Bakü Bilim Merkezini ziyaret etti.
Kendilerinin de iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek ve iki ülkeye aynı anda katkı sağlamak için gayret gösterdiklerini belirten Varank, şöyle devam etti:
Türkiye'de uygulanan dene yap modelinin birebir aynısının Azerbaycan'da devam ettiğini söyleyen Varank, "Talepler o kadar fazla ki buraya alabildiğimiz öğrenci sayısı kısıtlı. 80 öğrenci alacağımız bir eğitim faaliyetine 2 bin başvuru oluyor. Onun için biz Deneyap Teknoloji Atölyeleri'ni sadece Bakü'de değil, diğer illerde da yaygınlaştırmak istiyoruz. İnşallah Türkiye, Azerbaycan iki kardeş ülke olarak yollarına devam edecekler." ifadelerini kullandı.
Varank, Türkiye ve Azerbaycan'ın her zaman birbirinin yanında olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:
"İnşallah bu kardeşlik hukukumuz ilelebet devam edecek. Türkiye ve Azerbaycan, hep beraber payidar olacak, biz buna inanıyoruz. Bizim üzerimize ne sorumluluk düşerse de bunu gerçekleştirmek için yerine getirmek için de bütün gayretimizi inşallah sergileyeceğiz."
Azerbaycan'da da Togg ile ilgili "Buraya gelecek biz satın alabilecek miyiz?" şeklinde sorular sorulduğunu aktaran Varank, "Tabii bugün ilk teslimi Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev'e yapmak bizim için gerçekten gurur. Türkiye'de şöyle tartışmalar da olmuştu, 'acaba ikinci aracı kim alacak' şeklinde. Aslında Sayın Aliyev'in ikinci aracı teslim alıyor olması da tüm Türk milletinin göğsünü kabartan bir husus. Can Azerbaycan'a Türkiye'nin otomobilini getirmiş olmaktan, Sayın Cumhurbaşkanı Aliyev'e bunu teslim ediyor olmaktan gurur duyuyoruz. İnşallah bunun gibi işbirlikleriyle biz yolumuza devam edeceğiz." diye konuştu.
Bakan Varank ve beraberindekiler, seri üretim bandından indirilen Anadolu renkli Togg'u Cumhurbaşkanı Aliyev'e bugün teslim edecek.