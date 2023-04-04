Bakan Varank Togg'un Anahtar eslimi için Bakü'de

"Türkiye'nin otomobili projesi aslında ülkemizin 60 yıllık bir hayaliydi. Türk milleti, biz yerli ve milli otomobile kavuşmayı gerçekten büyük bir iştiyakla bekliyordu. Hamdolsun Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, girişimcilerin büyük özverileriyle birlikte biz, Türkiye'nin otomobili projesini nihayete erdirmiş olduk. Dün, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza ve Emine Erdoğan Hanımefendi'ye ilk araçlarını teslim ettik. Biliyorsunuz fabrikanın açılışından sonra Sayın Aliyev, Sayın Cumhurbaşkanı'mızı aramıştı ve demişti ki 'ben de bir araç sipariş etmek istiyorum.' İşte biz de Sayın Cumhurbaşkanı'mızdan sonra ikinci aracı buraya getirdik. Sayın Aliyev'e teslim etmek üzere Bakü'deyiz. İnşallah birkaç saat sonra Sayın Aliyev'in sipariş ettiği aracı kendilerine teslim edeceğiz. Gerçekten gurur verici bir proje. Tüm Türkiye'de büyük bir coşku, büyük bir heyecan oluşturan bir proje. Biz bu coşkuyu, heyecanı tabii ki Azerbaycan'da da görmekten mutluluk duyarız."