Bakan Varank: Türkiye ve Macaristan iki önemli üretici ülke olarak ön plana çıkacak

"250 milyar dolarlık uluslararası doğrudan yatırımı 21 yıllık iktidarımız döneminde çekmeyi başardık. Asya, Avrupa ve Afrika'nın kesişim noktasındaki konumumuz sayesinde küresel pazarlara kolayca erişebilme imkanımız var. Özel sektör yatırımlarını özendirmek ve desteklemek için kapsamlı bir teşvik sistemi uyguluyoruz. Teşvik sistemimizde bölgesel kalkınmayı, stratejik sektörleri ve ürünleri önceliklendiriyoruz. 2003'ten bugüne yaklaşık 3 trilyon liralık sabit yatırım ve 4 milyon istihdam öngören, 110 binin üzerinde yatırım için teşvik belgesi düzenledik. Öncelikli alanlardan olan medikal sektöründeki bu yatırımı da bu kapsamda desteklediklerimiz içine aldık. Medicor, Macaristan'daki üretiminin bir kısmını ülkemize taşıyarak, ürettiği ürünleri Türkiye'nin yanı sıra, Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika ülkelerine de ihraç edecek, ülkemize katma değer sağlayacak. Türkiye'yi katma değerli üretimle büyütmenin derdindeyiz. Bunun için de hem yerli firmalarımızı hem de uluslararası firmaları yeni yatırımlar yapmak üzere desteklemeye, ülkemizdeki yatırım ortamını daha da iyileştirmeye ve cazip hale getirmeye devam edeceğiz."