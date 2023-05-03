Bakan Varank: Türkiye ve Macaristan iki önemli üretici ülke olarak ön plana çıkacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank - Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto
Karşılıklı üst düzey ziyaretler, kurulan istişare mekanizmaları ve yapılan yatırımlarla, iki ülke arasındaki ilişkilerde her alanda ivme yakaladıklarını bildiren Varank, "Ülkemizin ekonomik potansiyeline ve siyasi istikrarına duyduğu güveni yaptıkları yatırımla gösteren Macar Medicor şirketinin değerli yetkililerine şükranlarımı sunuyorum. Bu yatırım, medikal sektöründe ülkemizde yapılan ilk Macar yatırımı olması sebebiyle önemli ve anlamlı." ifadesini kullandı.
Varank, 21 yılda yaptıkları reformlarla Türkiye'nin, dünyadan yatırım alan bir cazibe merkezi haline geldiğini belirterek, küresel tedarik zincirindeki kırılmalar başta olmak üzere pek çok sebepten dolayı uluslararası şirketlerin Türkiye'yi güvenli liman olarak gördüğünü vurguladı.
AR-GE'den tasarım merkezlerine, ürün ticarileştirilmesinden üretime, bölgesel lojistik faaliyetlerine kadar 300'e yakın global firmanın faaliyetlerini Türkiye'ye taşıdığını anlatan Varank, şöyle konuştu:
"6 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine kısa sürede ulaşılacak"
Varank, Macaristan hükümetiyle geliştirdikleri yakın işbirliği sayesinde, 2001'de yalnızca 356 milyon dolar olan ticaret hacmini 10 kat artırarak 3,5 milyar doların üzerine çıkardıklarını ifade ederek, kurulan işbirliği mekanizmalarının bundan sonraki süreçte meyvelerini vermeye devam edeceğini kaydetti.
Atılacak adımlarla iki ülke arasındaki 6 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine kısa sürede ulaşılacağını bildiren Varank, "Macaristan, soydaşımız, kadim dostumuz ve stratejik bir iş ortağımız. Tarihi çok eskilere dayanan siyasi, ekonomik ve kültürel ilişkilerimiz var. Bu açıdan Bakanlar olarak, liderlerimizin ortaya koyduğu işbirliği perspektifinde görev yaptığımız süre içinde bu ilişkilere pozitif katkı sağlamayı bir vazife bildik. Buna göre hareket ettik. İlişkilerimizi daha da ileriye taşımak ve derinleştirmek için Türkiye ve Macaristan güçlü bir irade ortaya koyuyor. Türkiye-Macaristan Karma Ekonomik Komisyonu 8. Dönem toplantısı vesilesiyle ocakta Budapeşte'deydik. Karşılıklı yatırımlar ve müteahhitlik hizmetlerinden, üçüncü ülkelerdeki işbirliklerine, bilim ve teknolojiden yeşil dönüşüme, enerjiden tarıma, sağlıktan turizme daha pek çok alanda mevcut ilişkilerimizi daha da güçlendirecek kararlar aldık. Türk iş dünyasının pek çok sorununu değerli dostum Sayın Szijjarto bizzat inisiyatif alarak çözüme kavuşturdu." diye konuştu.
Varank, iki ülke arasındaki ilişkilerin katlanarak ilerlemeye devam edeceğini belirterek, hem Türk yatırımcıların Macaristan'daki hem de Macaristan menşeli firmaların Türkiye'deki yatırımlarının gelecek dönemde daha da artacağını dile getirdi.
İki ülke olarak üçüncü ülkelerde de yatırımlara devam edeceklerinin ifade eden Varank, "Bununla ilgili adımlarımızı da atmaya devam ediyoruz. Medicor firmasının ülkemize yaptığı yatırımın iki ülke sanayisi için önemli bir dönüm noktası olduğunu belirterek, hayırlı olmasını diliyorum. Bu işbirliği için Sayın Szijjarto başta olmak üzere tüm Macar yetkililere şükranlarımı sunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Varank, ülkeler arasındaki dostluk anlaşmasının 100. yıldönümü münasebetiyle 2024'ün Türkiye-Macaristan Kültür Yılı olarak kutlanacağını dile getirerek, uzun süredir istikrarlı bir yükseliş trendi içindeki ilişkilerin yeni yatırım ve projelerle hız kesmeden devam edeceğini vurguladı.
Togg'un teslimat süreci
Togg'un teslimat sürecine ilişkin soru üzerine Varank, şunları kaydetti:
Varank, Türk otomotiv endüstrisinin Avrupa'da da bilinen dünyanın en önemli üreticilerden birisi olduğuna dikkati çekerek, şu anda Avrupa'nın en fazla ticari aracının Türkiye tarafından üretildiğini belirtti.
"Medikal sektöründeki Türk ve Macar firmaları bir araya getirdik"
Bakan Varank, şöyle devam etti:
Ortak basın toplantısının ardından Varank ve Szijjarto, Medicor Yatırım Projesi'nin açılışını gerçekleştirdi.