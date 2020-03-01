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HATAY

Bakan Varank ve Bayraktar’dan sınırdaki kahramanlara ziyaret

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Selçuk Bayraktar ile birlikte İdlib’teki kuvvetlere elektronik destek veren Hatay’daki sınır karakollarında bulunan personeli ziyaret etti.

Haber Merkezi İHA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Selçuk Bayraktar ile birlikte Hatay'da.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Selçuk Bayraktar ile birlikte Hatay'da.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından Suriye sınırında Mehmetçiğe ziyaretinin fotoğraflarını “Destanlar yazan kahraman Mehmetçiğimizle birlikte Suriye sınırındayız. Allah ordumuzu muzaffer kılsın” yazısıyla paylaştı. Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) üssünü ziyaret eden Türkiye’nin ilk milli SİHA sistemi Bayraktar TB2’nin mimarı olan Selçuk Bayraktar ve Bakan Varank’a Hatay Valisi Rahmi Doğan da eşlik etti.

Bayraktar da ziyareti Twitter hesabından, "İdlib’deki kuvvetlerimize elektronik destek veren sınır karakollarımızdaki kahramanlarımızı ziyaret ediyoruz" notuyla paylaştı.

Türk SİHA’ları manevra kabiliyetiyle Suriye’deki Rus yapımı hava savunma sistemlerini yok etmesiyle dikkat çekiyor.

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