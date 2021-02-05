Gündem Bakan Varank Yasalar çerçevesindeki rektör ataması üzerinden ikinci bir Gezi hayali kuruluyor
POLİTİKA

Bakan Varank: Yasalar çerçevesindeki rektör ataması üzerinden ikinci bir 'Gezi' hayali kuruluyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknokar Savunma ve Havacılık AŞ Yeni Fabrika Açılış Töreni'nde konuştu. Varank: "Yasalar çerçevesindeki rektör ataması üzerinden ikinci bir 'Gezi' hayali kuruluyor, Boğaziçi üzerinden kargaşa çıkarmak gayretindeler" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknokar Savunma ve Havacılık AŞ Yeni Fabrika Açılış Töreni'nde

savunma sanayisinin tüm dünya ülkeleri için önemine işaret etti. Bu alanda kıyasıya bir rekabet olduğunun altını çizen Varank gündeme ilişkin değerlendirmelerde de bulundu.

Varank, Türkiye'yi ana gündeminden ve rotasından saptırma gayretindekilerin olduğunu belirterek Boğaziçi'ndeki provokatif olaylara da değinerek şunları kaydetti:

İkinci bir gezi hayali kuruyorlar

Yasalar çerçevesinde yapılmış bir rektör ataması üzerinden ikinci bir 'Gezi' hayali kuruluyor. Önce büyük bir heyecanla hükümetimizin pandemi sürecinde aciz düşmesini beklediler. Beklediklerini bulamayınca şimdi de ülkemizin başarılı üniversitelerinden olan Boğaziçi üzerinden kargaşa ve istikrarsızlık çıkarmak gayretindeler. Biz gençlerimize güveniyoruz. Gençler bizim geleceğimiz, göz bebeğimiz. Kimse gençlerle aramızı bozamaz.

Zehirlemeye çalışanlara izin vermeyin

Vandallığı, marjinal grupların toplumun sinir uçlarına dokunacak tahriklerini, ideolojik dayatmalarla kendileri gibi düşünmeyen öğrenciler üzerinde oluşturulmaya çalışılan baskıları ve hele ki yüce dinimizin sembollerine yapılan hakareti kimse bize ifade özgürlüğü olarak yutturamaz. Bunu yapan cevabını da cezasını da alır. Bunlar aslında bir tükenmişlik sendromunun yansımaları. Gençlerimize çağrıda bulunmak istiyorum. Değerli gençler, lütfen örgütlerin, özellikle ideolojik saplantı içinde bulunan hocalarınızın sizi zehirlemesine müsaade etmeyin.

Bu millet 28 Şubat'ı yaşadı

Hocalarınıza sorun: 'Yurt dışında nerede üniversite yönetimlerinin sandıkla belirlendiğini gördünüz?' Özellikle de kamu kaynağı kullanan bir üniversitede yapılan işlem yasaldır ve hukukidir. Lütfen size sorgulamayı tavsiye eden hocalarınıza siz de bu sorgulamaları yapın. Ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunacak alternatifler çıktıkça, buna alternatif üretemeyenlerin beyhude çıkışmalarını bugünlerde görüyoruz. Bu millet 28 Şubatı yaşadı, Gezi vandallığını gördü, 15 Temmuz kalkışmasını bastırdı. Bu saatten sonra Türkiye'nin tek bir gündemi var o da muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkmak.

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