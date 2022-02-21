Gündem Bakan Varanktan İmamoğluna su zammı tepkisi Bu sınavda da sınıfta kaldı
POLİTİKA

Bakan Varank'tan İmamoğlu'na su zammı tepkisi: Bu sınavda da sınıfta kaldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, su zammı üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösterdi. Bakan Varank, "Devletin vatandaş için yaptığı KDV indirimini halkımıza yansıtacağına su temin maliyetini bahane edip suya yüzde 175 zam yapmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı. Bakan Varank, "En büyük vaatlerinden biri temiz ve ucuz su olan bu zat, her zamanki gibi bu sınavda da sınıfta kaldı." diye konuştu.

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Haber Merkezi AA
Bakan Varanktan İmamoğluna su zammı tepkisi: Bu sınavda da sınıfta kaldı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Niğde'de, açıklamalarda bulundu. Bakan Varank, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin su tarifesine zam yapma teklifini eleştirdi.

"Peki, birileri kendilerine verilen bütçeyle ne yapıyor?" diye soran Bakan Varank, şunları kaydetti:

"Karda kıyamette en lüks mekanlarda balık yemeye gidiyor, yurt dışında kayak yapmayı tercih ediyor. Bir de yetmezmiş gibi devletin vatandaş için yaptığı KDV indirimini halkımıza yansıtacağına su temin maliyetini bahane edip suya yüzde 175 zam yapmaya çalışıyor. Geçen hafta biliyorsunuz, Cumhurbaşkanımız su faturalarındaki KDV'nin yüzde 1 olarak uygulanması konusunda talimat verdi. Niğde dahil bütün belediyelerimiz bu indirimi uygulamaya başladı ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi bırakın indirim yapmayı tam aksine zam yapmaya kalktı. Halep orada ise arşın burada. En büyük vaatlerinden biri temiz ve ucuz su olan bu zat, her zamanki gibi bu sınavda da sınıfta kaldı."

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"BELEDİYECİLİK KURU SIKI ATMAKLA OLMUYOR"

Varank, belediyeciliğin "kuru sıkı" atmakla olmadığını ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"CHP'nin Genel Başkanı ne dedi Şanlıurfa'da? 'Bize Şanlıurfa Belediyesini verin, biz çiftçilerinize bedava elektrik vereceğiz' dedi. İşte İstanbul, İzmir, Ankara, Mersin, Adana, Antalya, Aydın belediyeleri hepsi sizde, buyurun çiftçilere bedava elektrik verin. Niye vermiyorsunuz? Bu işler popülizmle, kuru sıkı atarak değil, planlama yaparak, gerçekten vatandaşın ihtiyacı olan işlere bütçenizi ayırarak oluyor. İşte yönetimin sorumluluğu bu demek. Bir de grup başkanvekilleri var, o da belediye seçimlerinden önce demişti ki 'Eğer belediyeleri alırsak çiftçilere bedava traktör kazandıracağız.' Siz hangi belediyenin çiftçiye bedava traktör verdiğini gördünüz. Bunlar hayal arkadaşlar. Bu devirler geçti. Biliyorsunuz, eskiden iki anahtar verenler vardı, 'Biz iktidara geldiğimizde bütün vatandaşlarımıza bir ev bir araba vereceğiz.' diyenler vardı. Bu işler böyle atmasyonla olmaz, planlamayla olur, ekonomi yönetimiyle olur. Dolayısıyla biz burada tekrar çağrı yapıyoruz, belediyecilik görmek istiyorsanız gelin Niğde'de gezin, bakın bakalım belediyecilik nasıl yapılıyormuş."

İSKİ'nin yüzde 175'e varan su zammı teklifi reddedildi
OYNAT 01:07
İSKİ'nin yüzde 175'e varan su zammı teklifi reddedildi
CHP'li İBB'ye bağlı İSKİ'nin su fiyatlarına yüzde 90 ile yüzde 175'e varan zam teklifi AK Parti grubu tarafından reddedildi. İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'CHP'li İBB'ye bağlı İSKİ'nin meclisimize getirdiği yüzde 90'la yüzde 176'ya varan suya zam talebini siz İstanbulluların âli menfaatlerini düşünerek İBB AK Parti Grubu olarak reddediyoruz.' ifadelerini kullandı.

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