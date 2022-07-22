Bakan Varank'tan KYK müjdesini sahiplenen muhalefete tepki: Bunlar iyice 'yavuz hırsız' moduna girip siyaset yapmaya çalışıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından Kredi Yurtlar Kurumu borçlarında öğrencilerin yalnızca anaparayı ödeyeceklerinin müjdesini verdi.

Erdoğan'ın bu açıklaması gençler tarafından büyük bir sevinçle karşılanırken muhalefet, hükümetin KYK borcu indirim hazırlığından kendilerine pay çıkarmaya çalıştı.

Gelişmenin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından 'EYT' notuyla üzerinde 'Loading' yazan görsel paylaştı.

Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği'ne katılmak üzere kente giden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, burada Kılıçdaroğlu ve CHP'lilerin hükümetin müjdesini sahiplenmesine ilişkin açıklamada bulundu.

"BİZİM PROJELERİMİZİ SAHİPLENMEYE BAŞLADILAR"

Varank konuya ilişkin açıklamasında şunları kaydetti:

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"Biz birileri gibi daha ortada dikili tek bir ağcı bile yokken sadece boş laf üretenlerden değiliz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hizmet siyasetimize durmaksızın devam ediyoruz. Saymakla bitmeyen eserlerimizle her seferinde huzurunuza gelmeye çalışıyoruz. Ama son dönemde bakıyorsunuz, bizim muhalefet, bizim projelerimizi de sahiplenmeye başlamış. Neymiş efendim, KYK borçlarındaki faizin kaldırılmasını onlar söylemiş de o yüzden muhalefetin liderine teşekkür ediyorlar. Vallahi pes, billahi pes. Bunlar iyice yavuz hırsız moduna girip siyaset yapmaya çalışıyor.

"ÇAREYİ SİYASİ HIRSIZLIKTA BULUYORLAR"

Tabi baktığınızda insan hak vermiyor da değil, milletin huzurdan çıkıp anlatacak icraatları olmayınca onlar da ne yapsınlar, çareyi siyasi olarak hırsızlıkta buluyorlar. Bu gidişle biraz önce saydığım Erzurum'daki yatırımlarımızı da sahiplenmeye kalkarlar. Sorsanız 40 yıllık siyasetçiyiz derler ama hala bu milleti tanıyamamış, siyaseti anlayamamışlar. Erzurumlu kardeşlerim bu laf cambazlığın yer mi? Elbette yemez, bu yüce millet kelime oyunlarıyla aldatılabilir mi? Hakkıyla siyaset yapmak isteseler, böyle saçma yollara başvurmazlar."

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