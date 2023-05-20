Bakan Varank'tan Millet İttifakı'na tepki: Değişim istiyorsanız önce Kılıçdaroğlu'nu değiştirin

"Bir seçim dönemi geçirdik. Seçim gecesi aslında bu ülkede Türk siyasetinin ne olduğunu ortaya koyan en önemli gecelerden bir tanesi oldu. Karşımızda Millet İttifakı, 7'li bir koalisyon var. Seçim döneminde 7'li koalisyon vatandaşları kandırarak, onlara tiyatro oynayarak, onları aldatarak oy devşirmeye çalıştı. Kendi inanmadıklarını, kendileri yaşıyormuş gibi göstererek vatandaşı ikna edebileceklerini sandılar. Seçim gecesi baktılar ki vatandaşımızın tiyatroya karnı tok. Kim samimi, kim tiyatro oynuyor, kim aldatıyor, bunun notunu gayet iyi veriyor. Seçim gecesi gece yarılarına kadar yalan söylediler. Umut tacirliği yaptılar. Kendi ajansları bile resmi ortaya koymuşken biz öndeyiz, kazanıyoruz dediler. Kendi kendilerine Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı ilan ettiler. En azından seçim gecesi yalan söylemeyi bırakın. O geceyle ilgili bir özür duydunuz mu? O gece Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı olacak diyenler özür diledi mi? Kusura bakmayın dediler mi?"