Bakan Varank'tan Millet İttifakı'na tepki: Değişim istiyorsanız önce Kılıçdaroğlu'nu değiştirin

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklama yaptı.
AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın 54'üncü Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapıldı. Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, AK Parti Bursa milletvekilleri ve çok sayıda partili katıldı. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, yaptığı konuşmada her bir seçmeni sandığa çağırdı. Teşkilat üyelerine seslenen Gürkan, sandığa sahip çıkma vurgusu yaptı.
'BU ADAMDAN SİZE HAYIR GELMEZ'
CHP'nin önce genel başkanını değiştirmesi gerektiğini belirten Bakan Varank, "Millet İttifakı'na samimi olarak gönül vermiş vatandaşlarımıza, CHP'ye samimiyetle destek veren vatandaşlarımıza üzülüyorum. Sadece bir seçim değil, 11 seçimdir aynı şeyi yaşıyorlar. Aynı hayal kırıklığını yaşıyorlar. Bizim zamanımızda 'Elm Sokağı Kabusu' diye bir film vardı. İnsanlar uyuya kalırdı, kabus görmeye başlardı. O kabustan hiç çıkamazlardı. İşte CHP'liler de aynı şeyi yaşıyorlar. Bir uykuya dalmışlar, aynı kabusu yaşıyorlar. Uyuyorlar Kemal Kılıçdaroğlu, uyanıyorlar Kemal Kılıçdaroğlu. Her seferinde yalan söylüyor, her seferinde aldatıyor ama buna mecbur kalıyorlar.