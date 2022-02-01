Gündem Bakan Varanktan muhaliflere 100 bin TLlik otel odası göndermesi CHP vergilerinizden 149 milyon lira alacak
POLİTİKA

Bakan Varank'tan muhaliflere 100 bin TL'lik otel odası göndermesi: 'CHP vergilerinizden 149 milyon lira alacak'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun lüks bir otel odasında konaklamasına gönderme yaparak dikkat çeken bir paylaşım yaptı. "Her yatırımdan sonra, 'cebinizden mi yapıyorsunuz? Benim vergim, yapacaksınız tabi' diyen muhalifler için yazayım" diyen Varank, geceliği 100 bin liralık otel odasında kalan Kılıçdaroğlu'nun başkanlığındaki CHP'nin bu yıl hazineden 149 milyon lira yardım alacağını söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Varanktan muhaliflere Kılıçdaroğlunun olay 100 bin TLlik otel odası göndermesi: CHP vergilerinizden 149 milyon lira alacak
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da geceliği 100 bin TL'ye yakın olan otelde kaldığı fotoğrafı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun lüks bir otelin boğaz manzaralı kral dairesinde konaklamasına ilişkin tartışmalar sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun video çektiği otel odasının geceliğinin 100 bin lira olduğu söyleniyor.

HAZİNE'DEN CHP'YE 149 MİLYON LİRA

Sosyal medyadan bir paylaşım yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, konuyu farklı bir açıdan gündeme getirdi. Varank, 100 bin liralık otel odasında kalan Kılıçdaroğlu'nun başkanlığındaki CHP'nin, bu yıl hazineden 149 milyon lira yardım alacağını söyledi.

Bakan Varank, paylaşımında şunları söyledi:

"Her yatırımdan sonra, 'cebinizden mi yapıyorsunuz? Benim vergim, yapacaksınız tabi' diyen muhalifler için yazayım: Gecesi 100 bin lira olan Hilton kral dairesinde kalmayı seçen Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olduğu CHP, bu yıl vergilerinizden 149 milyon lira hazine yardımı alacak."

CHP Gençlik Kolları Kılıçdaroğlu'nu yaktı: 100 bin liralık otel odasını ifşa ettiler
GÜNDEM
CHP Gençlik Kolları Kılıçdaroğlu'nu yaktı: 100 bin liralık otel odasını ifşa ettiler

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: Kılıçdaroğlu'nun görüntüsünü kendi partisi servis etti
GÜNDEM
AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: Kılıçdaroğlu'nun görüntüsünü kendi partisi servis etti

Mete Yarar'dan 'otel odası' fotoğrafına çarpıcı yorum: CHP kendi içinde çok açık şekilde adaylık yarışı yapmaya başladı
GÜNDEM
Mete Yarar'dan 'otel odası' fotoğrafına çarpıcı yorum: CHP kendi içinde çok açık şekilde adaylık yarışı yapmaya başladı

AK Parti'li Turan'dan Kılıçdaroğlu'na: Otele verdiğin 100 bin lirayı hanımefendiye ver dolapları değişsin
GÜNDEM
AK Parti'li Turan'dan Kılıçdaroğlu'na: Otele verdiğin 100 bin lirayı hanımefendiye ver dolapları değişsin
Etkisi ispatlandı

Etkisi ispatlandı

​Her on kişiden dokuzu yaptırıyor.
Gören bir daha bakıyor

Gören bir daha bakıyor

"Aracı satmayı düşünmüyorum oğluma bırakacağım."
Bakan Varanktan muhaliflere 100 bin TLlik otel odası göndermesi: CHP vergilerinizden 149 milyon lira alacak

Ustası uyardı

Ustası uyardı

​Soğuk havalar LPG'li araçlar için daha büyük tehdit.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.