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Gündem Bakan Varanktan YouTube açıklaması Kanunlara uyulması için yapılan düzenlemenin neticelerini görüyoruz
POLİTİKA

Bakan Varank’tan YouTube açıklaması: Kanunlara uyulması için yapılan düzenlemenin neticelerini görüyoruz

YouTube'un Türkiye'ye temsilci atama kararı almasına ilişkin açıklamada bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Rusya, Hindistan ve başka yerlerde nasıl kanunlara uyuyorlarsa Türkiye'de de kanunlara uysunlar diye bir düzenleme yapmıştık. Bunun güzel neticelerini görüyoruz" dedi.

Haber Merkezi AA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank

YouTube, yayımladığı duyuruyla birlikte Türkiye'ye temsilci atanacağını bildirdi. 5651 sayılı İnternet Yasası'nın getirdiği kurallarla birlikte temsilci atama, görevden alma ve yanıtlama işlemlerinin sürelerine uymayı garanti etti. Temsilci atamanın yanı sıra görevden alma, yanıtlama işlemlerinin tamamlanmasında her türlü prosedüre uyulacağının garantisini de verdi.

YouTube'un Türkiye kararına ilişkin açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Global teknoloji şirketlerinin Türkiye'de bir temsilcilik açmasını istedik. Rusya, Hindistan ve başka yerlerde nasıl kanunlara uyuyorlarsa Türkiye'de de kanunlara uysunlar diye bir düzenleme yapmıştık.

"Beraber hareket edildiğinde Türkiye'nin nasıl kazandığının örneği"

Bunun güzel neticelerini görüyoruz. Global şirketlerin yerel kanunlara uymaları ve vergi hususunda dikkat etmeleri tüm dünyanın gündeminde olan bir konu. YouTube gibi bir global firmanın burada temsilcilik açması, beraber hareket edildiğinde Türkiye'nin nasıl kazandığının güzel bir örneği oldu" dedi.

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