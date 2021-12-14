Gündem Bakan Yanık 2,6 milyon kadınımızın mesleki ve kişisel gelişimine katkıda bulunduk
ANKARA

Bakan Yanık: 2,6 milyon kadınımızın mesleki ve kişisel gelişimine katkıda bulunduk

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "255 aktif Aile Destek Merkezimiz ile bugüne kadar 2,6 milyon kadınımızın mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunduk" dedi. Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, aile destek merkezilerinde; kadınlara psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel gelişim yönünden katkıda bulunan kurs ve eğitimler verildiğini belirtti.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Bakan Yanık: 2,6 milyon kadınımızın mesleki ve kişisel gelişimine katkıda bulunduk
​Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aile Destek Merkezlerini terörden etkilenen bölgeler başta olmak üzere dezavantajlı grupların ve mevsimlik tarım işçilerinin yoğun yaşadığı yerlerde açmaya özen gösterdiklerini belirterek, "Merkezlerimizde en fazla el sanatları, kuaförlük ve giyim kursları rağbet görüyor. Bunlara ek olarak Halk Eğitim Merkezlerinden gelen usta öğreticiler tarafından terzilik, aşçılık, bilgisayar, okuma-yazma, halı dokumacılığı, yabancı dil, yağlı boya, satranç kurslarının yanı sıra müzikal, kültürel, sosyal ve sportif kurslarımız da bulunuyor. Kadınlarımızın mesleki ve kişisel gelişimlerinin yanı sıra aile içi iletişim, temel afet bilinci, sağlıklı beslenme ve çocuk haklarına ilişkin eğitimlerimiz de bulunuyor. Ayrıca daha fazla kadınımızın bu eğitimlerden faydalanması için merkezlerimizde kreş imkanı da sağlıyoruz. Türkiye'de bulunan 255 aktif Aile Destek Merkezimiz ile bugüne kadar 2,6 milyon kadınımızın mesleki ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunduk" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan 'Müslüme Yağal' açıklaması: Pek çok detay ortaya çıkmaya başladı
GÜNDEM
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan 'Müslüme Yağal' açıklaması: Pek çok detay ortaya çıkmaya başladı

İki yeni bakanlık kuruldu: İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın görevleri
EKONOMİ
İki yeni bakanlık kuruldu: İşte Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın görevleri
27 yıllık hayal gerçek oluyor

27 yıllık hayal gerçek oluyor

180 milyon liralık yatırımda sona gelindi.
Kredi başvurusu yapmadan önce bunlara dikkat

Kredi başvurusu yapmadan önce bunlara dikkat
Yılmaz Özdil: Rumlar öyle bir meze yapar ki Kıbrıs’ı veresin gelir

Köprü ve otoyollarda fiyat müjdesi

Köprü ve otoyollarda fiyat müjdesi

​Güzel haberi bakan duyurdu.

Ocak ayında verilecek zamla ilgili tüm detaylar belirlendi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.