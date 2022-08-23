Gündem Bakan Yanık açıkladı Gaziantep ve Mardindeki kazalarda vefat edenlerin yakınlarına psikososyal destek
POLİTİKA

Bakan Yanık açıkladı: Gaziantep ve Mardin'deki kazalarda vefat edenlerin yakınlarına psikososyal destek

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gaziantep ve Mardin'deki iki kazada yaşamını yitiren 35 kişinin yakınlarına psikososyal destek verileceğini söyledi. Yaşanan kazayla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Yanık açıkladı: Gaziantep ve Mardindeki kazalarda vefat edenlerin yakınlarına psikososyal destek
Derya Yanık

Gaziantep ve Mardin’de peş peşe yaşanan trafik kazalarında hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralananlar için Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya yanık kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

35 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazaları gündemindeydi.

Hayatını kaybedenlerin yakınlarına psikososyal destek verilecek

Sosyal yardıma ihtiyacı olanlara ulaşılacak, hayatını kaybedenlerin ailelerine psikososyal destek verilecek.

Son trafik kazalarında olay yerine hemen intikal edildiğini söyleyen Yanık, şunları söyledi:

"Trafik kazası, afet gibi vakalarda ve olağanüstü durumlarda hemen ailelere ulaşıyoruz. Psikososyal destek sağlıyoruz. Sosyal yardım ihtiyacı olanların ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Destek sağlıyoruz. Çocuklar konusunda da tedbir alıyoruz. Her iki ebeveynin vefat ettiği durumlarda aile yakınları çocuklara sahip çıkıyor. Biz başından itibaren bu süreci takip ediyoruz.”

Yanık, "Derik'te vefat edenlerden biri Diyarbakır’da görevli bir çalışma arkadaşımızdı" dedi.

Bakan Yanık'tan çifte müjde: Doğal gaz ve okul desteği verilecek
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Edirne’de şehit Mustafa Tezgider Sosyal Dayanışma Merkezi’nin açılışında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Doğal Gaz Tüketim Desteği programı hakkında açıklamalarda bulundu. <br><br>
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Bakan Yanık, “Doğal Gaz Tüketim Desteği programımızla yine 4 milyon hanemizi 3 milyar TL bütçe ile desteklemeyi hedefliyoruz. Zorlu geçen kış şartlarından vatandaşlarımızı bölgenin iklim şartlarına göre azami derecede korumayı hedefliyoruz” diye konuştu.<br><br>
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Anaokuluna ve anasınıfına gidecek çocuklara destek olacaklarını ifade eden Bakan Yanık, “Evlerin neşesi küçük çocuklarımız için de eğitim desteklerinde bulunuyoruz. 500 milyon TL bütçeyle anaokuluna ya da ana sınıfına gidecek 1 milyon çocuğumuza destek olacağız.\" dedi.
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Bakan Yanık, \"Sosyal yardımlardan yararlanan ailelerimizin 3-5 yaş aralığındaki çocuklarını anaokuluna veya ana sınıfına kaydettirmeleri halinde, velilerimizin adına giderleri Milli Eğitim Bakanlığına doğrudan biz ödüyoruz” açıklamasında bulundu.<br><br>
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Bakan Yanık, konuşmasının devamında, “Bakanlık olarak başlattığımız Ulusal Hane Ziyareti Programı ile düzenli veya süreli yardım programlarından faydalanan vatandaşlarımızın hanelerine, 4 ay boyunca düzenli ziyaretler gerçekleştireceğiz. İhtiyaçlarını yerinde tespit edeceğiz ailelerimizin durumlarına uygun modellerden faydalanmalarını sağlayacağız. Türkiye Aile Destek Programımız çerçevesinde 15 milyar TL’lik bütçeyle, 4 milyon hanemize ulaşmayı hedefliyoruz. Bu 4 milyon haneye 12 ay boyunca hanelerin gelir durumuna göre aylık 450 TL ile 600 TL arasında değişen miktarlarda destek olacağız” dedi.
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“Sosyal hizmet anlamında da aslında bir çığır açmış olduk” ifadelerine yer verdi.<br>
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İktidara geldikleri günden itibaren sosyal yardım programlarının birim tutarlarında önemli ölçüde artış sağlandığını ve ortalamanın yüzde 91’e ulaştığını anlatan Bakan Yanık, “49 başlıkta verdiğimiz sosyal yardım programlarımızın birim tutarlarını önemli ölçüde artırdık. İktidarlarımız süresince yapmış olduğumuz bu artış, iktidara geldiğimiz zamana kıyasla ortalama yüzde 91 oranında arttı. Eskinin talep odaklı hizmet anlayışını arz odaklı anlayışa çevirdik ve sosyal hizmet anlamında da aslında bir çığır açmış olduk. Arz odaklı sosyal hizmet anlayışı nedir onu biraz açmak istiyorum. Çünkü burada SODAM açmamızın sebebi de aslında temelde arz odaklı sosyal hizmet anlayışına geçmemize dayanıyor” ifadelerini kullandı.
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Bakan Yanık'tan çifte müjde: Doğal gaz ve okul desteği verilecek
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Doğal Gaz Tüketim Desteği' programıyla 4 milyon hanenin 3 milyar TL bütçe ile desteklenmesinin hedeflendiğini belirtti. Anaokuluna ve anasınıfına gidecek çocuklara destek olunacağını da bildiren Bakan Yanık, "Ailelere 450 TL ile 600 TL arasında destek sağlanacak" dedi.

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