Bakan Yanık: 'Aile Destek Programı'nda bu ay 4,4 milyar TL ödeyeceğiz

Hanelerin gelirlerine göre aylık 850 TL ila 1250 TL tutarlarında ödeme gerçekleştirildiğini aktaran Yanık, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz 'Türkiye Aile Destek Programı'nda bu ay 3,4 milyar TL 'Aile Desteği' ve 1 milyar TL 'Çocuk Desteği' olmak üzere toplam 4,4 milyar TL ödeme yapacağız. Bu süreçte destek verdiğimiz çocuk sayımız ise 6 milyona ulaştı" ifadelerini kullandı.