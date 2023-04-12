Bakan Yanık: 'Aile Destek Programı'nda bu ay 4,4 milyar TL ödeyeceğiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık
'Türkiye Aile Destek Programı'ndan daha fazla vatandaşın yararlanabilmesi için çerçevesini genişlettiklerini bu doğrultuda 'Çocuk Destek Bileşeni' ve 'Elektrik Tüketim Desteği'ni eklediklerini kaydeden Bakan Yanık, "Desteğimizden yararlanan hanelerimize çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için aylık ödemeler yapıyoruz. 'Çocuk Destek Bileşeni' kapsamında hanelerimize aylık 350 TL- 650 TL tutarlarında ilave destek sağlıyoruz. Buna ek olarak hanelerimize 260 TL'ye kadar da 'Elektrik Tüketim Desteği' sağlıyoruz" diye konuştu.