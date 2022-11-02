Bakan Yanık Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı'nın tarihini açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklaması şöyle;
Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı’nın ilkini 15 Kasım 2022’de gerçekleştireceğiz.
Ayrıntılar geliyor...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı’nın ilkini 15 Kasım 2022’de gerçekleştireceklerini açıkladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklaması şöyle;
Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı’nın ilkini 15 Kasım 2022’de gerçekleştireceğiz.
Ayrıntılar geliyor...
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