Gündem Bakan Yanık Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısının tarihini açıkladı
ANKARA

Bakan Yanık Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı'nın tarihini açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı’nın ilkini 15 Kasım 2022’de gerçekleştireceklerini açıkladı.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Yanık Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısının tarihini açıkladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın açıklaması şöyle;
Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı’nın ilkini 15 Kasım 2022’de gerçekleştireceğiz.

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