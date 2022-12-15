Bakan Yanık'tan çocuğa cinsel istismar iddiasıyla ilgili açıklama

Küçük çocuğa cinsel istismar iddialarıyla ilgili açıklamada bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık "Mağdur olan kişinin kimliğine, cinsiyetine yaşına, ideolojisine bakmaksızın o mağduriyetler ne ise hangi başlıkta ise bununla ilgili gerekli çalışmaları bize intikal ettiği andan itibaren yaparız ve takibini sürdürürüz. Nitekim H.K.G meselesinde de aynı ciddiyetle aynı dikkatle bakanlık olarak yetki ve sorumluluk alanımızda olan konuyu, olan çalışmaları yerine getirdik." dedi.

"Kabul edilemez"

Bakan Yanık "Bir kez daha şunun altını çizerek ifade etmek istiyoruz; altı yaşında bir çocuğun herhangi bir gerekçe ile herhangi bir sebeple hele o güzel dinimizi vesile kılarak evlendirilmesi kabul edilemez.

REKLAM

Biz tarafların kimliği ile uğraşmayız. Tarikatmış, cemaatmiş, şahısmış buralara bakmayız. Bizim için korunacak değer çocuksa çocuktur. Şiddet mağduruysa mağdurdur onu alır koruruz. Nitekim bunu yapmışız. Dolayısıyla hiç kimseye hiçbir ayrıcalığımız yoktur. Hiç kimseye hiçbir borcumuz yoktur. Bizim borcumuz milletimizedir, milletimizin mağdurlarınadır ve bu borcu da yerine getirebilmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM Küçük yaştaki çocuğa istismar davası: İki kişi hakkında yakalama kararı