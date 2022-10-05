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POLİTİKA

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Eylül ayında 145 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, "Bakanlığımızın koordinesinde iç güvenlik operasyonlarında eylül ayında PKK'ya yönelik kırsal alında 12'si büyük toplam 12 bin 817 kırsal operasyon gerçekleştirdik. 4'ü gri, 4'ü turuncu kategoride bulunan 145 terörist etkisiz hale getirildi." dedi.

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Haber Merkezi DHA
​Bakan Yardımcısı Çataklı: Eylül ayında 145 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı

Bakan Yardımcısı Çataklı'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde;

"Uyuşturucu ile mücadele birçok alanı kapsıyor. Uyuşturucuyla mücadele kapsamında eylül ayında 23 bin 499 operasyon yapıldı, 29 bin 325 kişi gözaltına alındı, 2 bin 225 kişi tutuklandı.

Bakanlığımızın koordinesinde iç güvenlik operasyonlarında eylül ayında PKK'ya yönelik kırsal alında 12'si büyük toplam 12 bin 817 kırsal operasyon gerçekleştirdik. 4'ü gri, 4'ü turuncu kategoride bulunan 145 terörist etkisiz hale getirildi.

Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 526 bin 932 olmuştur."

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