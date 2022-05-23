Gündem Bakan Yardımcısı Çataklı TVNETte yanıtladı Türkiyede doğan yabancılar Türk vatandaşı olabilir mi?
İSTANBUL

Bakan Yardımcısı Çataklı TVNET'te yanıtladı: Türkiye'de doğan yabancılar Türk vatandaşı olabilir mi?

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, TVNET canlı yayınında 'Türkiye'de doğan yabancıların Türk vatandaşı olduğu' yönündeki iddiaları yalanladı. Türkiye'nin doğum yeri esasını kabul etmeyen bir ülke olduğunu belirten Çataklı, "Türk ana-babanın çocukları Türk vatandaşı olabilir." dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Yardımcısı Çataklı TVNETte yanıtladı: Türkiyede doğan yabancılar Türk vatandaşı olabilir mi?
​İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, TVNET'te yayınlanan Net Bakış programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

'Türkiye'de doğan yabancıların Türk vatandaşı olduğu' yönündeki iddiaları yalanlayan Çataklı, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak soy bağı ile ilgilidir. Türk ana-babanın çocukları Türk vatandaşı olabilir." dedi.

"VATANDAŞ OLMAK İÇİN AYRI BİR İŞLEM GEREKİR"

Türkiye'nin doğum yeri esasını kabul eden bir ülke olmadığını anımsatan Çataklı, "Bazı ülkeler var dünyada o ülkede doğmuşsanız vatandaş olabilirsiniz. Ama Türkiye doğum yeri esasına göre vatandaşlık veren bir ülke değil. Vatandaş olmak için ayrı bir işlem gerekir." ifadelerini kullandı.

İsmail Çataklı: Türkiye doğum yeri esasına göre vatandaşlık veren bir ülke değil
OYNAT 01:27
İsmail Çataklı: Türkiye doğum yeri esasına göre vatandaşlık veren bir ülke değil
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı TVNET canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'de doğan Suriyeli çocukların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu iddialarına ilişkin konuşan, 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak soy bağı ile ilgilidir. Türk ana-babanın çocukları Türk vatandaşı olabilir. Türkiye doğum yeri esasına göre vatandaşlık veren bir ülke değil. Vatandaş olmak için ayrı bir işlem gerekir.' ifadelerini kullandı.

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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Ülkemizde 3 Milyon 700 bin Suriyeli var
OYNAT 02:37
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: Ülkemizde 3 Milyon 700 bin Suriyeli var
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı TVNET canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye'deki Suriyelilerin sayısına ilişkin konuşan Çataklı, '3 Milyon 700 bin Suriyeli var ülkemizde. Türkiye'nin yüklendiği bir yük var ve bunun çözümünü tartışmaktan doğal bir şey yok. Buna kimse itiraz edemez ama buradan manipülatif sonuçlar elde etmeye karşıyız. Biz sorunun farkındayız, buna dönük çözüm planı ve stratejilerimiz de var.' ifadelerini kullandı.


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