Bakan Yardımcısı Çataklı TVNET'te yanıtladı: Türkiye'de doğan yabancılar Türk vatandaşı olabilir mi?
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, TVNET canlı yayınında 'Türkiye'de doğan yabancıların Türk vatandaşı olduğu' yönündeki iddiaları yalanladı. Türkiye'nin doğum yeri esasını kabul etmeyen bir ülke olduğunu belirten Çataklı, "Türk ana-babanın çocukları Türk vatandaşı olabilir." dedi.
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, TVNET'te yayınlanan Net Bakış programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
'Türkiye'de doğan yabancıların Türk vatandaşı olduğu' yönündeki iddiaları yalanlayan Çataklı, "Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak soy bağı ile ilgilidir. Türk ana-babanın çocukları Türk vatandaşı olabilir." dedi.
"VATANDAŞ OLMAK İÇİN AYRI BİR İŞLEM GEREKİR"
Türkiye'nin doğum yeri esasını kabul eden bir ülke olmadığını anımsatan Çataklı, "Bazı ülkeler var dünyada o ülkede doğmuşsanız vatandaş olabilirsiniz. Ama Türkiye doğum yeri esasına göre vatandaşlık veren bir ülke değil. Vatandaş olmak için ayrı bir işlem gerekir." ifadelerini kullandı.